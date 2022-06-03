端午連假首日南下宜蘭車流順暢 國5蘇花改明現北返潮

告別忙碌的四、五月，你是否也期待即將到來的端午節連假呢？6月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫大家安排端午假期中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青或網美打卡系還是親近野外的戶外自然系，這些中部景點推薦給你，保證端午假期不愁沒處去！

2022-06-02 11:00