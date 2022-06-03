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端午連假首日南下宜蘭車流順暢 國5蘇花改明現北返潮

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
高公局預估，明天國5以南向車流為主，中午過後北返車潮增多。圖／取自1968
高公局預估，明天國5以南向車流為主，中午過後北返車潮增多。圖／取自1968

端午3天連假今天登場，宜蘭地區早上出太陽，午後出現陣雨，國5下午因下大雨，主線部分路段塞車，彭山隧道出口、雪山隧道入口前車多速度較慢。蘇花路廊南下車流今早一波高峰後，每小時交通量穩定，全線順暢。

高公局表示，國5今天南下總體車流量和非疫情期間的周末差不多、比往年連假略少，預估明天以南向車流為主，中午過後北返車潮增多。

國5明天凌晨0時至12時封閉石碇、坪林南向入口匝道，下午2時至晚間9時蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制。

蘇花路廊方面，交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正表示，端午連假的南下車流量與一般假日差不多，往花東的出遊潮並未特別多；預計中午過後逐漸湧現北返車潮，南下車流約8000輛、北上約9,000輛。

蘇花改明天早上7時至中午12時，開放雙向路肩供大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

蘇花路廊南下車流今早一波高峰後，每小時交通量穩定，全線順暢。圖／警方提供
蘇花路廊南下車流今早一波高峰後，每小時交通量穩定，全線順暢。圖／警方提供

蘇花路廊 連假 車潮

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