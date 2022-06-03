響應2050淨零排放 交通部28億改善自行車路網
響應世界自行車日，交通部長王國材於今日召集交通部自行車路網建設計畫督導小組成員，包括觀光局、運輸研究所、公路總局、台鐵局及鐵道局、台灣樂活自行車協會及台大先進公共運輸研究中心等自行車團體代表，共同宣示將持續推動自行車發展，希望藉此進一步帶動疫後的自行車旅遊風潮。
王國材說，台灣已提出「2050淨零排放」政策，包括2030年市區公車全面電動化、2040年新售車輛電動化，及構建人本公共運輸、步行與自行車使用環境。今天響應世界自行車日的活動除了讓國際看見臺灣，也希望民眾能夠在未來的日常生活通勤通學乃至於旅遊活動，都能多多利用自行車暢遊城市，共同響應國際淨零排放行動。
觀光局表示，交通部於2020年啟動為期五年的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，總經費為28億元，不僅持續優化環島自行車主幹路網、連結斷點，並發展多元主題特色之自行車路線，讓全國自行車道路網更完整綿密。
聯合國在2018年6月3日正式公告第一個屬於自行車的節日World Bicycle Day（世界自行車日），今日舉辦的世界自行車日快閃約騎活動由台灣樂活自行車協會發起，包括交通部、台北市政府交通局、新北市政府交通局及台大先進公共運輸研究中心均派員響應，34名快閃團成員從新北市政府出發，沿著河濱自行車道到台大校門口集結後，再騎到交通部參與宣誓儀式。
而在經過近兩年的努力，交通部以環島路網為主幹路網，搭配國家風景區範圍，結合地方具特色的自行車路線，已完成16條親民又有特色的多元自行車道，依特色可分為濱海型、河岸型、田園型、環山形、山岳型、離島型共6類型，串聯13個國家風景區、地方特色景點及高鐵或臺鐵，已帶動自行車綠色旅遊風潮。
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