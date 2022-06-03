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莊人祥透露邊境鬆綁3方向 觀光旅遊暫不開放

中央社／ 台北3日電
莊人祥。圖／指揮中心提供
莊人祥。圖／指揮中心提供

指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，指揮中心發言人莊人祥今天透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送，但暫不考慮開放觀光旅遊。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，考量國內外確診率相當，中央流行疫情指揮中心正與各部會研議鬆綁邊境防疫政策。

交通部長王國材今天表示，在縮短居家檢疫天數方面，目前有多個方案都在討論中，會由指揮中心考慮疫情發展後宣布，透露可能開放親友到機場接送。

指揮中心發言人莊人祥今天下午接受記者電話聯訪時表示，目前邊境防疫政策鬆綁共有3大方向，一是縮短7天的入境檢疫天數，二是訂定適用縮短天數對象的優先次序，三是研議開放親友到機場接機或由入境者自駕，不再強制要求搭防疫計程車。

至於入境對象是否再放寬，莊人祥說，現階段商務客對象都已開放入境，未來會持續思考開放觀光和旅遊的旅客入境，但這波都還不納入考慮。

疫情 機場 莊人祥

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