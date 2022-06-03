搶宅食商機 達美樂免外送費、披薩「外送買一送一」！

疫情持續，各家搶進宅食商機，台灣達美樂也展開系列外送優惠，包括持續「0元免外送費」策略，即日起每周二、周六提供大／小披薩買一送一外送到家的服務。達美樂表示，此舉是體恤許多父母居家上班，還要照顧居家上課的孩子，希望藉著達美樂美味多樣化的餐點搭配外送服務，協助消費者解決備餐問題。

台灣達美樂表示，今年以來外送訂單平均成長約10~15%，近期更由於全台疫情升溫，尤其5月中旬過後，陸續啟動居家遠距教學，外送需求量增加更為明顯。

達美樂除了全台門市持續0元免外送費服務，不管訂單金額大小都能外送到府，即日起再推每周二及周六小披薩(9”)、大披薩(12”)「外送買一送一」優惠，內含多款四喜系列披薩，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，消費者可以一站購足，且直接外送到家，解決居家備餐的大問題。