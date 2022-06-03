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13縣市大雨特報 北北基花投大雷雨
中央氣象局發布13縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭、南投、花蓮、台東地區及新竹以北、雲林以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
範圍包括基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
氣象局針對南投縣埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
氣象局針對花蓮縣玉里鎮、瑞穗鄉、卓溪鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。
氣象局發布台北市、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲。並發布災防告警訊息。示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、信義區，台北市文山區、南港區，新北市新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區。
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