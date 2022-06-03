快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13縣市大雨特報 北北基花投大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布13縣市大雨特報。本報資料照片
中央氣象局發布13縣市大雨特報。本報資料照片

中央氣象局發布13縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭、南投、花蓮、台東地區及新竹以北、雲林以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

範圍包括基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象局針對南投縣埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象局針對花蓮縣玉里鎮、瑞穗鄉、卓溪鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

氣象局發布台北市、新北市、基隆市大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲。並發布災防告警訊息。示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、信義區，台北市文山區、南港區，新北市新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區。

氣象局 基隆

延伸閱讀

基隆、新北大雷雨 多縣市大雨特報注意雷擊強陣風

新北、宜蘭留意大雷雨 12縣市慎防大雨

13縣市大雨特報易有短延時強降雨 注意雷擊強風

午後大雷雨 吳德榮：下周一梅雨滯留鋒接近

相關新聞

莊人祥透露邊境鬆綁3方向 觀光旅遊暫不開放

指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，指揮中心發言人莊人祥今天透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自...

13縣市大雨特報 北北基花投大雷雨

中央氣象局發布13縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭、南投、花蓮、台東地區及新竹以北...

基隆、新北大雷雨 多縣市大雨特報注意雷擊強陣風

中央氣象局發布基隆市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土...

國道午後5地雷路段 上午順暢有3車禍造成回堵車流

今日為端午節連續假期首日，高速公路局說，截至中午12時，國道全線交通量為39.7百萬車公里，高公局預估今天交通量為115...

邊境檢疫優先機組員3劑「0+7」？ 機師工會：樂見成真

各國鬆綁邊境政策，台灣入境仍維持「7+7」7天居家檢疫及7天自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中說，6月會逐步縮短檢疫天數...

【重磅快評】端節開火車 雙十、中秋再說吧

今天端午連假第一天，好家在，台鐵有開，回家、出遊不必累得要死的去「類」；之後中秋、雙十、投票日有火車搭嗎？不敢說，台鐵工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。