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端午連假迎來好天氣 麗寶樂園入園遊客增2成
揮別上週梅雨陰霾，端午連假迎來艷陽高照好天氣，台中麗寶樂園端午連假推出第2人門票只要55元優惠，今早迎來不少遊客入園；麗寶樂園表示，相較近兩個月疫情下的假日，渡假園區遊客增2成，飯店住房率也提高至5成。
去年端午節因疫情嚴峻，台中市麗寶樂園度假區並未開園，今年雖有開放入園，但今年4月入場人數也減少約3成，隨著確診人數破萬後，人潮更跌至4成，五一連假時期更有5成民眾取消訂房。
隨著防疫標準逐漸放寬，有別於上周連續梅雨天，端午連假迎來好天氣，麗寶樂園推出第2人門票只要55元優惠，期望增加入園遊客數，更舉辦睽違2年的「人體龍舟創意競賽」，吸引全台各地遊客組隊參加，在疫情下感受端午節慶氣氛。
麗寶樂園表示，今相較近兩個月來疫情下的一般假日，許多遊客把握3天連假時光，出門透氣曬太陽，釋放壓力，渡假區內遊客略增加2成，麗寶福容大飯店、賽車主題旅店住房率提升至5成。
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