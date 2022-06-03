快訊

入境檢疫擬放寬天數未鬆口3+4 莊人祥：觀光旅遊不考慮

死亡+142例 20歲男路倒送醫亡、7個月大男嬰重症哮吼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假迎來好天氣 麗寶樂園入園遊客增2成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中麗寶樂園睽違2年，舉辦「人體龍舟創意競賽」，吸引全台各地遊客組隊參加，在疫情下感受端午節慶氣氛。圖／麗寶樂園提供
台中麗寶樂園睽違2年，舉辦「人體龍舟創意競賽」，吸引全台各地遊客組隊參加，在疫情下感受端午節慶氣氛。圖／麗寶樂園提供

揮別上週梅雨陰霾，端午連假迎來艷陽高照好天氣，台中麗寶樂園端午連假推出第2人門票只要55元優惠，今早迎來不少遊客入園；麗寶樂園表示，相較近兩個月疫情下的假日，渡假園區遊客增2成，飯店住房率也提高至5成。

去年端午節因疫情嚴峻，台中市麗寶樂園度假區並未開園，今年雖有開放入園，但今年4月入場人數也減少約3成，隨著確診人數破萬後，人潮更跌至4成，五一連假時期更有5成民眾取消訂房。

隨著防疫標準逐漸放寬，有別於上周連續梅雨天，端午連假迎來好天氣，麗寶樂園推出第2人門票只要55元優惠，期望增加入園遊客數，更舉辦睽違2年的「人體龍舟創意競賽」，吸引全台各地遊客組隊參加，在疫情下感受端午節慶氣氛。

麗寶樂園表示，今相較近兩個月來疫情下的一般假日，許多遊客把握3天連假時光，出門透氣曬太陽，釋放壓力，渡假區內遊客略增加2成，麗寶福容大飯店、賽車主題旅店住房率提升至5成。

端午連假，麗寶樂園渡假區內遊客略增加2成，麗寶福容大飯店、賽車主題旅店住房率提升至5成。圖／麗寶樂園提供
端午連假，麗寶樂園渡假區內遊客略增加2成，麗寶福容大飯店、賽車主題旅店住房率提升至5成。圖／麗寶樂園提供
台中麗寶樂園睽違2年，舉辦「人體龍舟創意競賽」，吸引全台各地遊客組隊參加，在疫情下感受端午節慶氣氛。圖／麗寶樂園提供
台中麗寶樂園睽違2年，舉辦「人體龍舟創意競賽」，吸引全台各地遊客組隊參加，在疫情下感受端午節慶氣氛。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園推出第2人門票只要55元優惠，期望增加入園遊客數。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園推出第2人門票只要55元優惠，期望增加入園遊客數。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園 連假 疫情

延伸閱讀

端午節連假首日 台南市國華街一帶最吸引觀光人潮破2萬

竹市+1616 疫苗施打、社區醫療站端午連假今明天開站

竹縣＋2139例 端午連假加開25接種場次 首日秩序良好

端午連假首日 南橫公路交通事故1騎士受傷送醫

相關新聞

基隆、新北大雷雨 多縣市大雨特報注意雷擊強陣風

中央氣象局發布基隆市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土...

國道午後5地雷路段 上午順暢有3車禍造成回堵車流

今日為端午節連續假期首日，高速公路局說，截至中午12時，國道全線交通量為39.7百萬車公里，高公局預估今天交通量為115...

邊境檢疫優先機組員3劑「0+7」？ 機師工會：樂見成真

各國鬆綁邊境政策，台灣入境仍維持「7+7」7天居家檢疫及7天自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中說，6月會逐步縮短檢疫天數...

【重磅快評】端節開火車 雙十、中秋再說吧

今天端午連假第一天，好家在，台鐵有開，回家、出遊不必累得要死的去「類」；之後中秋、雙十、投票日有火車搭嗎？不敢說，台鐵工...

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。

環團「送肉粽」訴求台塑停買俄油、政府明定禁進口規範

台灣健康空氣行動聯盟今天與雲林縣淺海養殖協會等多個環保團體，至台塑六輕廠區門口「送肉粽」，發起人之一、雲林淺海養殖協會總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。