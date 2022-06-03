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天氣好車流增 省道3路段啟動特別管制
端午連假首日，省道北中南地區皆有車多路段，公路總局啟動特別管制路段計3處，包括台14甲線翠峰至大禹嶺路段、台9線北上450K+200~449K+100新路路段，以及台8線117k+400(關原)災害路段，並呼籲用路人注意。
公路總局說，台14甲線翠峰至大禹嶺路段配合合歡山花季管制，於東西2處管制點(18K、41K)上午6至11時採高乘載管制；台9線北上450K+200~449K+100新路路段二車道提前漸變縮成一車道的短距離引導措施，公路總局所轄工程處已於周邊CMS及幸福公路APP發布相關路況。
日前曾發生坍方事故的花蓮縣秀林鄉台8線117k+400(關原)災害路段採時段性封閉措施，每日7時至17時封閉114k+600~126k(關原至神木)，17時至翌日7時封閉114k+600~151k+700(關原至洛韶)。
公路總局說，截至中午12時，各處省道都有出現車多情形，北部地區在台2線淡水路段、台64線中和路段至國三匝道路段、台65線土城銜接國3路段及台7乙線水流東路段至三民路段，中部地區在台74線大里至霧峰路段及烏日至快官路段等，南部地區則在台86線關廟路段。
端午連假期間，公路總局仍呼籲有返鄉旅遊旅運需求民眾搭乘公共運輸，本局除已請客運業者備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次外，亦即時監控重點客運場站疏運情形，以達各重點客運場站站不留人目標。
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