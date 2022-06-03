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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

竹北汾陽堂釋出活化空間 2時段開放民眾場勘

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
汾陽堂位於竹北市精華地段，在周邊密集的高樓中，傳統農村合院式建築更凸顯其獨特性。記者王淑君／攝影
汾陽堂位於竹北市精華地段，在周邊密集的高樓中，傳統農村合院式建築更凸顯其獨特性。記者王淑君／攝影

新竹縣政府打造縣內文化新據點，積極活化於竹北市精華地段的歷史建築—竹北泉州厝汾陽堂，辦理促進民間參與營運，6月30日及7月29日2個時段，將試辦開放有興趣民眾預約登記場勘，希望吸引優質營運單位進駐，有效活化文化資產空間。

文化局長李安妤說，這次委外營運一堂二橫外加附屬建物，面積近600平方公尺，可作為展覽、餐飲、工作室等文教休閒使用。汾陽堂位於竹北市精華地段，緊鄰東興圳景觀公園、興隆國小，在周邊密集的高樓中，傳統農村合院式建築更凸顯其獨特性。期盼透過民間機構投資參與，將汾陽堂打造為竹北新的文化據點。

汾陽堂促參案已舉辦過公聽會、座談會，目前正研擬招商文件審查，陸續有不少單位表達勘查場地的需求，試辦勘查日期以每月最後一上班日上午10點到12點為原則，提供勘查時段為6月30日（四）及7月29日（五）。有意願參觀者，請洽文化資產科顏先生（03）5510201#606預約登記。

竹北汾陽堂釋出活化空間，6月30日及7月29日2時段，開放民眾場勘。記者王淑君／攝影
竹北汾陽堂釋出活化空間，6月30日及7月29日2時段，開放民眾場勘。記者王淑君／攝影
竹縣文化局表示，汾陽堂這次委外營運一堂二橫外加附屬建物，面積近600平方公尺，可作為展覽、餐飲、工作室等文教休閒使用。。圖／縣府提供
竹縣文化局表示，汾陽堂這次委外營運一堂二橫外加附屬建物，面積近600平方公尺，可作為展覽、餐飲、工作室等文教休閒使用。。圖／縣府提供

歷史建築 文化資產 北市

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