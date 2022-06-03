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相傳端午午時水保平安 疫情當頭取水人少一半

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今天午時民眾到芳苑鄉福海宮取用午時水和立蛋。記者簡慧珍／攝影
今天午時民眾到芳苑鄉福海宮取用午時水和立蛋。記者簡慧珍／攝影

今天端午節，因COVID-19疫情維持第二級警戒，各地著名古井又恢復開放取午時水的習俗，彰化縣芳苑鄉福海宮的龍泉水水井前大排長龍，到了午時民眾在井邊立蛋，祈求未來一年內健康又好運。

福海宮主任委員洪福義說，往年取午時水的民眾很多，今年受到疫情影響少了一半，不過前3天開始已有部分參加鄰近地區活動的民眾路過福海宮取水，可見龍泉水名聞遐邇，不僅限於端午節的午時才取用。

彰化縣政顧問林保玲到場關心取用午時水的民眾，請民眾保持社交距離。多數民眾用桶子盛裝午時水之後，提到福海宮天公爐的旁邊放著，接近午時很多人在龍泉水水井旁邊立蛋祈求好，據說飲用放在天公爐旁邊的午時水、立蛋都可以得到福氣和好運。

根據福海宮龍泉水碑誌記載，嘉慶17年彰化縣知縣楊桂森精於堪輿，出巡到芳苑福海宮現址，卜地稱這裡是龍蝦吉穴，命人現今宮廟的右前方鑿井，附近水質絕大多數屬鹼性，唯有楊桂森指定開鑿的這口井水質清甜，而且很靈驗，凡是擲筊獲得允筊者，泉水有「撫平諸疫神效」，飲用者可保平安。

碑誌還記載，民國92年台灣發生SARS疫情，鹿港地藏王廟出籤詩，要信眾到芳苑福海宮取龍泉水飲用，當時很多人前來取水，福海宮還準備寶特瓶免費贈送民眾裝龍泉水。

今天午時民眾立蛋祈求未來一年都有好運。記者簡慧珍／攝影
今天午時民眾立蛋祈求未來一年都有好運。記者簡慧珍／攝影
民眾到芳苑鄉福海宮取午時水。記者簡慧珍／攝影
民眾到芳苑鄉福海宮取午時水。記者簡慧珍／攝影

疫情

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