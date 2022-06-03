環團「送肉粽」訴求台塑停買俄油、政府明定禁進口規範
台灣健康空氣行動聯盟今天與雲林縣淺海養殖協會等多個環保團體，至台塑六輕廠區門口「送肉粽」，發起人之一、雲林淺海養殖協會總幹事林家安說，昨一部NS POINT油輪停泊在麥寮港卸俄羅斯油品，要求台塑立即停買，停止金援俄羅斯，也訴求政府及國、民營企業應快制定禁止俄羅斯煤油進口相關規範。
雲林健康空氣行動聯盟、六輕傷害聯合求償自救會、雲林縣耘林藝術人文生態關懷協會、彰化縣環保聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣護樹者聯盟、台南市空汙防護自救會等團體，今動員10多人在台塑六輕廠區門口前高舉「反媒、反戰」標牌，並準備幾串肉粽為NS POINT油輪「送肉粽」。
「我代表雲林人向國民致歉！道歉、道歉、再道歉！」雲林健康空氣行動聯盟志工林富源說，俄羅斯攻打烏克蘭的平民百姓，今天該國油品流浪萬哩到雲林麥寮港，台塑六輕「接收」血腥油品，今天行動劇就是要呼籲企業立即停止進口俄國煤油。
林家安指出，企業追求商業利益最大化，用購買俄羅斯化石燃料合約，合理化國際市場運作，但只以經濟利益考量，站在烏克蘭人道主義角度，形同枉顧烏克蘭人性命。
林家安表示，今日訴求希望台塑與台灣政府調整俄羅斯煤炭進口政策，不要再透過經濟支援方式，讓普丁購買更多武器攻打烏克蘭，不僅牽涉人道問題，回歸國內，也關乎台塑企業16座燃煤汽電共生機組脫煤轉型，企業應要重視。
台塑六輕麥寮管理部強調，總公司已對外說明，其卸下的油品是屬於新加坡公司所有，非俄羅斯；針對購買俄羅斯油品一案，由於經濟部國貿局並未像禁止伊朗商品那樣，禁止進口俄羅斯商品，企業依據採購法購買油品、煤炭、天然氣等，都得按規定履行合約，後續是否持續有俄羅斯船隻進入台灣卸貨，台塑集團表示「全力支持台灣政府政策，政府有新規定，定依規定辦理」。
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