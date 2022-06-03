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小琉球綠蠵龜進入產卵季 生人勿擾

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
社團法人台灣咾咕嶼協會記錄到綠蠵龜繞過獨木舟尋找適合產卵棲地的爬痕。圖／社團法人台灣咾咕嶼協會
社團法人台灣咾咕嶼協會記錄到綠蠵龜繞過獨木舟尋找適合產卵棲地的爬痕。圖／社團法人台灣咾咕嶼協會

海洋保育類野生動物綠蠵龜每年5至10月進入產卵季，海保署提醒民眾到海域休憩，特別到小琉球觀光時，絕勿騷擾或傷害綠蠵龜及防害牠們產卵，以免觸法。

海洋保育署表示，綠蠵龜主要產卵地是澎湖、蘭嶼、小琉球及南沙群島的太平島。覓食地則遍佈小琉球、恆春半島、綠島、澎湖等地，其中小琉球與太平島覓食族群數量最多。

海保署據2019年及2021年調查，觀光休憩勝地小琉球不僅是海龜覓食棲地，也是台灣綠蠵龜穩定產卵的棲地之一，每年在琉球嶼周邊海域棲息的海龜達400多隻，多仔坪（又稱肚仔坪）潮間帶礁台更是集中地，但近年琉球嶼海龜常遭所受人為騷擾、照明及船隻撞擊等生存威脅。

海保署表示，小琉球每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，7、8月是高峰。近日在地夥伴更回報小琉球已有小海龜孵化紀錄。大鵬灣國家風景區管理處為避免影響沙灘環境及海龜產卵孵育，盡力勸說，在地業者已將立槳板、獨木舟等物品移開，避免影響到海龜尋覓產卵的棲地。

海保署提醒，海龜是海洋保育類野生動物，據野生動物保育法，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者將面臨對應刑責，海保署已透過「海洋保育在地守護計畫」，邀集在地社區及團體等一同加入海龜監測及棲地巡護工作，守護小琉球海洋野生動物資源。

小琉球今年記錄到的第一窩小海龜。圖／社團法人台灣咾咕嶼協會提供
小琉球今年記錄到的第一窩小海龜。圖／社團法人台灣咾咕嶼協會提供
屏東縣琉球嶼常見綠蠵龜產卵，海保署提醒民眾前往遊憩時勿打擾。圖／海保署提供
屏東縣琉球嶼常見綠蠵龜產卵，海保署提醒民眾前往遊憩時勿打擾。圖／海保署提供

小琉球 海龜 綠蠵龜

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