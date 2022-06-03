小琉球綠蠵龜進入產卵季 生人勿擾

海洋保育類野生動物綠蠵龜每年5至10月進入產卵季，海保署提醒民眾到海域休憩，特別到小琉球觀光時，絕勿騷擾或傷害綠蠵龜及防害牠們產卵，以免觸法。

海洋保育署表示，綠蠵龜主要產卵地是澎湖、蘭嶼、小琉球及南沙群島的太平島。覓食地則遍佈小琉球、恆春半島、綠島、澎湖等地，其中小琉球與太平島覓食族群數量最多。

海保署據2019年及2021年調查，觀光休憩勝地小琉球不僅是海龜覓食棲地，也是台灣綠蠵龜穩定產卵的棲地之一，每年在琉球嶼周邊海域棲息的海龜達400多隻，多仔坪（又稱肚仔坪）潮間帶礁台更是集中地，但近年琉球嶼海龜常遭所受人為騷擾、照明及船隻撞擊等生存威脅。

海保署表示，小琉球每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，7、8月是高峰。近日在地夥伴更回報小琉球已有小海龜孵化紀錄。大鵬灣國家風景區管理處為避免影響沙灘環境及海龜產卵孵育，盡力勸說，在地業者已將立槳板、獨木舟等物品移開，避免影響到海龜尋覓產卵的棲地。

海保署提醒，海龜是海洋保育類野生動物，據野生動物保育法，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者將面臨對應刑責，海保署已透過「海洋保育在地守護計畫」，邀集在地社區及團體等一同加入海龜監測及棲地巡護工作，守護小琉球海洋野生動物資源。 小琉球今年記錄到的第一窩小海龜。圖／社團法人台灣咾咕嶼協會提供 屏東縣琉球嶼常見綠蠵龜產卵，海保署提醒民眾前往遊憩時勿打擾。圖／海保署提供

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