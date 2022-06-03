依陳澄波畫作意象修繕童玩廣場 可望完工後開放

嘉義公園後方的童玩廣場因遊具老舊等問題嘉義市政府編列預算進行修繕，如今主體工程已完成；市府建設處表示，修繕構想來自於陳澄波「嘉義公園」畫作意象，將有山、有水、有拱橋，待完成實勘驗收後即可以開放使用。

嘉義市政府編列2500萬進行「嘉義公園改善工程計畫」從現有公園的基礎上提升品質，塑造特色顯明的主題式公園；工程包括，尿尿小童、太空城堡遊戲場、小西湖、舊有鳥籠區以及童玩廣場進行整體改善並進行全區改善無障礙空間、建置導覽解說系統等，去年8月4日開工。

其中童玩廣場經常是假日親子遊憩場所，但是有安全地墊、遊具老舊、動線不佳等問題。

建設處公園科長趙柏峰表示，童玩廣場修繕工程構想來自於陳澄波畫作「嘉義公園」，園區內將有山、有水、有拱橋，以複層地形結構產生有趣立體的兒童遊園地，提供無障礙遊戲場、主題遊具、地景溜滑梯、地形變化遊戲場、五厘石遊戲區、景觀拱橋、休憩廣場、沙桌等。而全區主幹道步道將改為符合無障礙通行空間，處理道路高低差銜接面，讓全齡使用者與行動不便者能友善通行。