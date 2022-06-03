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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

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國道午後5地雷路段 上午順暢有3車禍造成回堵車流

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
8時29分於國1南向88公里處發生3輛自小客車追撞事故，占用內線車道，於9時07分排除，造成後方車流回堵4公里。圖／高公局提供
8時29分於國1南向88公里處發生3輛自小客車追撞事故，占用內線車道，於9時07分排除，造成後方車流回堵4公里。圖／高公局提供

今日為端午節連續假期首日，高速公路局說，截至中午12時，國道全線交通量為39.7百萬車公里，高公局預估今天交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段除國1南向湖口至至新竹路段外，其餘路段大致正常。

高公局說，今日上午在國道1號發生三起事故，均造成車流回堵，高公局也提醒用路人切勿疲勞駕駛並注意車前狀況，以確保行車安全及順暢。

上午事故，分別為上午8時29分，國1南向88公里處發生3輛自小客車追撞事故，占用內線車道，上午9時7分排除，造成後方車流回堵4公里。上午9時19分，國1南向203公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，上午9時38分排除，造成後方車流回堵3公里。上午10時51分，國1北向321.7公里處發生4輛小客車追撞事故，上午11時13分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段；另建議往國5民眾可利用下午5時後出發，以節省寶貴時間。

國道 新竹

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