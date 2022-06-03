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端午吃粽子又怕胖 營養師教客家茶油十榖粽減輕負擔
今天為端午佳節，市面上不只有傳統的粽子，更有許多不同口味的創意粽子，不過一般的粽子熱量都相當高，因此桃園中壢天晟醫院營養師結合在地食材，製作出只有340大卡的「客家茶油十榖粽」，營養少負擔。
營養師李昌儒表示，客家茶油十穀粽選用在地茶油及健康食材為主，茶油是從苦茶樹茶籽中榨取，含有豐富的單元不飽和脂肪酸，可降低血液中壞的膽固醇，而茶油中也含有維生素A、維生素E、黃酮類化合物、皂苷、角鯊烯等天然植化素，具有抗氧化、消炎等功效，是對於心血管健康相當好的優質油品。
而傳統粽子的三層肉、鹹蛋黃熱量也不低，因此李昌儒建議可改以雞腿肉及鵪鶉蛋代替，減少飽和脂肪及膽固醇攝取，而十穀米屬於非精製的優質澱粉，富含維持人體正常免疫力重要的維生素、微量礦物質、膳食纖維等，是高營養價質的健康食材，以取代較難消化的糯米減輕腸胃負擔。
李昌儒也說，端午節想要吃得均衡無負擔，不妨把粽子作為正餐主食，搭配當季蔬菜以及新鮮水果，幫助消化又有飽足感，疫情期間也能吃出健康好穀力。
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