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端午吃粽子又怕胖 營養師教客家茶油十榖粽減輕負擔

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢天晟醫院營養師建議民眾可改製作低熱量的客家茶油十穀粽。圖／天晟醫院提供
桃園中壢天晟醫院營養師建議民眾可改製作低熱量的客家茶油十穀粽。圖／天晟醫院提供

今天為端午佳節，市面上不只有傳統的粽子，更有許多不同口味的創意粽子，不過一般的粽子熱量都相當高，因此桃園中壢天晟醫院營養師結合在地食材，製作出只有340大卡的「客家茶油十榖粽」，營養少負擔。

營養師李昌儒表示，客家茶油十穀粽選用在地茶油及健康食材為主，茶油是從苦茶樹茶籽中榨取，含有豐富的單元不飽和脂肪酸，可降低血液中壞的膽固醇，而茶油中也含有維生素A、維生素E、黃酮類化合物、皂苷、角鯊烯等天然植化素，具有抗氧化、消炎等功效，是對於心血管健康相當好的優質油品。

而傳統粽子的三層肉、鹹蛋黃熱量也不低，因此李昌儒建議可改以雞腿肉及鵪鶉蛋代替，減少飽和脂肪及膽固醇攝取，而十穀米屬於非精製的優質澱粉，富含維持人體正常免疫力重要的維生素、微量礦物質、膳食纖維等，是高營養價質的健康食材，以取代較難消化的糯米減輕腸胃負擔。

李昌儒也說，端午節想要吃得均衡無負擔，不妨把粽子作為正餐主食，搭配當季蔬菜以及新鮮水果，幫助消化又有飽足感，疫情期間也能吃出健康好穀力。

桃園中壢天晟醫院營養師建議民眾可改製作低熱量的客家茶油十穀粽。圖／天晟醫院提供
桃園中壢天晟醫院營養師建議民眾可改製作低熱量的客家茶油十穀粽。圖／天晟醫院提供

粽子 脂肪 膽固醇

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