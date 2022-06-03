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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

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端午連假首日國5南下順暢 蘇花路廊今晨湧車潮

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭地區今天端午節好天氣，國道5號南下未出現大量車潮，圖／取自1968
宜蘭地區今天端午節好天氣，國道5號南下未出現大量車潮，圖／取自1968

端午連假首日，宜蘭地區陽光露臉好天氣，國道5號南下未出現大量車潮蘇花改蘇澳端南下車潮上午6時逐漸湧現、車多，一度回堵2.5公里。宜蘭警方表示，熱門觀光景點如清水地熱遊憩區、太平山、五峰旗、傳藝中心等周邊交通順暢，也安排員警在場疏導車流。

蘇花改蘇澳端南下車潮今晨開始出現，車輛走走停停，車流停等尾端一度綿延2.5公里到蘇澳軍人公墓，員警、義交在蘇花改沿線重要路口加強疏導。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，端午連假受疫情影響，蘇花路廊交通量較不顯著，中短程地區性出遊旅次還是比平日頻繁。

蘇花改今天到下午5時開放雙向路肩給大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

宜蘭警方指出，據天氣預報，中午過後高機率會有短暫雷陣雨，易造成山區路段土石濕滑鬆動、零星落石或路樹倒塌、路面積水等情形，提醒用路人天雨行車視線不佳，務必開啟大燈、放慢車速、與前車保持距離，以確保行車安全。

宜蘭警方在蘇花改沿線重要路口加強疏導。圖／警方提供
宜蘭警方在蘇花改沿線重要路口加強疏導。圖／警方提供
蘇花改蘇澳端南下車潮上午6時逐漸湧現，車多循序前進，一度回堵2.5公里。圖／警方提供
蘇花改蘇澳端南下車潮上午6時逐漸湧現，車多循序前進，一度回堵2.5公里。圖／警方提供
端午連假首日，國5雪隧南下未出現大量車潮，圖／取自1968
端午連假首日，國5雪隧南下未出現大量車潮，圖／取自1968

蘇花改 蘇澳 車潮

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