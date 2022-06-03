端午連假首日國5南下順暢 蘇花路廊今晨湧車潮

端午連假首日，宜蘭地區陽光露臉好天氣，國道5號南下未出現大量車潮，蘇花改蘇澳端南下車潮上午6時逐漸湧現、車多，一度回堵2.5公里。宜蘭警方表示，熱門觀光景點如清水地熱遊憩區、太平山、五峰旗、傳藝中心等周邊交通順暢，也安排員警在場疏導車流。

蘇花改蘇澳端南下車潮今晨開始出現，車輛走走停停，車流停等尾端一度綿延2.5公里到蘇澳軍人公墓，員警、義交在蘇花改沿線重要路口加強疏導。

交通部公路總局第四區養護工程處表示，端午連假受疫情影響，蘇花路廊交通量較不顯著，中短程地區性出遊旅次還是比平日頻繁。

蘇花改今天到下午5時開放雙向路肩給大客車行駛，蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。