疫情影響遊客卻步 花蓮端午訂房僅3成蘇花路廊車流順暢

今天是端午連假第一天，宜花地區上午天氣不錯，但受疫情影響，蘇花路廊車流量較往年同期略減，上午7時達每小時約千輛的高峰後，即維持在800到900輛，行車順暢。

受到疫情影響，花蓮端午連假住宿率僅約3成，和以往連假幾乎全滿的盛況，相差甚多。民眾出遊意願減少，也反映在連假車流量上，花蓮新城警分局和平派出所長王祝光表示，已在重要路口派駐警力交通疏導，但從昨晚到今天上午，發現南下車流量比往年同期減少。

公路總局表示，蘇花路廊從今天上午5時起，南下車潮逐漸湧現，到上午7時達到每小時1056輛，是最高峰，接著就維持在每小時800到900輛之間。到今天上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為5938輛，北上花蓮往宜蘭方向為1117輛，交通順暢。

公路總局估計，今天蘇花路廊南下方向車流量仍有約7000輛通行需求，因蘇花改車流順暢，建議往花蓮方向的用路人可走蘇花改。

新城警分局表示，今天起3天是端午連假，已編排交通疏導專案工作，包括蘇花路廊等重要交通路段，及轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場等旅遊熱門景點，都有彈性交管等管制措施，請民眾配合管制，小心駕駛、減速慢行。