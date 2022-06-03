快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類端節民俗 洲南鹽場收午時鹽驅散疫情立非籠飼雞蛋

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，祭拜神明後，11點午時一到，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋，場面熱鬧溫馨。

本土疫情延燒，端節東石漁港划龍舟第三年停辦，洲南鹽場舉辦採收午時鹽、立蛋，成為唯一的節慶活動，來自各地數十名遊客報名參加，洲南鹽場全程直播。

「端節來洲南鹽場採收最具正能量午時鹽！」鹽場負責人蔡炅樵帶領大家，先向媽祖、濟公、土地公祭拜，再到鹽田採收午時鹽，取午時水，濟公師傅祝福驅邪艾草、榕樹葉等，灑入鹽田，鹽工在結晶池以木耙碾採收鹽粒，將鹽粒推成一堆堆。

最後壓軸立蛋、取午時水活動，鹽場與家樂福文教基金會合作，使用友善飼養的「非籠飼雞蛋」，小朋友開心在地磚上立蛋成功，開心說「我立蛋成功了！」大家都順利立蛋。

蔡炅樵說，鹽作為驅邪妙物，有土地公與濟公加持，「疫」起發揮保平安之妙用，帶吸飽陽光正氣午時鹽攜帶，驅散疫情晦氣及陰霾，祈求健康、平安、諸事旺！

為重現布袋豐富的鹽田文化，布袋嘴文化協會以「快樂鹽田心鹽村」為願景，以「環境教育／活動產業」永續經營，將鹽田生產、生活與生態結合，讓廢曬15年的洲南鹽場重現生命，讓遊客體驗鹽場老靈魂與新魅力。

嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗，活動前祭拜神明。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗，活動前祭拜神明。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋。記者魯永明／翻攝

疫情 土地公

延伸閱讀

影／疫情拖累端節連假觀光 墾丁琉球喜迎無畏遊客

端節漁船深澳漁港千萬私菸闖關 偵搜犬密艙找到330箱

疫情衝擊救觀光 布袋觀光漁市6日起休市5天清消

疫情延燒 端節連假嘉義飛離島澎湖、金門航班未客滿

相關新聞

邊境檢疫優先機組員3劑「0+7」？ 機師工會：樂見成真

各國鬆綁邊境政策，台灣入境仍維持「7+7」7天居家檢疫及7天自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中說，6月會逐步縮短檢疫天數...

邊境擬鬆綁 王國材：考慮讓親人接送

交通部長王國材今天說，居家檢疫縮短天數目前有好幾個方案正在討論，會由疫情指揮中心考慮疫情發展後宣布，交通部就是做好準備，...

懶人包／準備放風啦！這國要隔離、那國挑疫苗 亞洲旅遊勝地入境規定一次看

新冠疫情肆虐逾2年終趨平緩，各國邊境陸續開放，台灣近日也傳出將鬆綁邊境管制，不少民眾摩拳擦掌準備訂機票安排出國行程，不過現階段多數國家尚未完全開放國門，建議下手前先了解各國入境規定，才不會白忙一場。《聯合新聞網》就國人常去的亞洲國家，整理包括簽證申請、入境檢疫等相關規定，讓你出行順利不卡卡。

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。

不斷更新／端午連假首日6地雷路段 一早往國5回堵車潮

今天是端午節連續假期第一天，目前國道車流大致順暢，但往國5出現車潮，南下回堵長度：國3（汐止）往國5南1.5公里、國3（木柵）往國5南1.5公里。

影／疫情拖累端節連假觀光 墾丁琉球喜迎無畏遊客

端午3天連假今起展開，南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午8時起湧現返郷和出遊車流，9至11時連續出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。