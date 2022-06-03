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另類端節民俗 洲南鹽場收午時鹽驅散疫情立非籠飼雞蛋
嘉義縣布袋鎮洲南鹽場近中午，舉辦端節採收午時鹽、午時水及立蛋民俗活動，祭拜神明後，11點午時一到，鹽場人員帶領遊客鹽田採收午時鹽，家長帶小朋友拿非籠飼雞蛋立蛋，場面熱鬧溫馨。
本土疫情延燒，端節東石漁港划龍舟第三年停辦，洲南鹽場舉辦採收午時鹽、立蛋，成為唯一的節慶活動，來自各地數十名遊客報名參加，洲南鹽場全程直播。
「端節來洲南鹽場採收最具正能量午時鹽！」鹽場負責人蔡炅樵帶領大家，先向媽祖、濟公、土地公祭拜，再到鹽田採收午時鹽，取午時水，濟公師傅祝福驅邪艾草、榕樹葉等，灑入鹽田，鹽工在結晶池以木耙碾採收鹽粒，將鹽粒推成一堆堆。
最後壓軸立蛋、取午時水活動，鹽場與家樂福文教基金會合作，使用友善飼養的「非籠飼雞蛋」，小朋友開心在地磚上立蛋成功，開心說「我立蛋成功了！」大家都順利立蛋。
蔡炅樵說，鹽作為驅邪妙物，有土地公與濟公加持，「疫」起發揮保平安之妙用，帶吸飽陽光正氣午時鹽攜帶，驅散疫情晦氣及陰霾，祈求健康、平安、諸事旺！
為重現布袋豐富的鹽田文化，布袋嘴文化協會以「快樂鹽田心鹽村」為願景，以「環境教育／活動產業」永續經營，將鹽田生產、生活與生態結合，讓廢曬15年的洲南鹽場重現生命，讓遊客體驗鹽場老靈魂與新魅力。
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