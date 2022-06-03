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端午節來嘉市親子遊 四大遊程輕鬆玩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市立博物館。圖／嘉義市政府提供
市立博物館。圖／嘉義市政府提供

嘉義市幅員不大，卻蘊含豐富的觀光資源，很適合規劃三天兩夜的親子遊。嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬推薦端午節連假嘉市4大主題遊程，包括「林業鐵路漫遊」、「博物場館體驗」、「嘉義公園樂活」、「共融遊戲場放電」，即使遇到陰雨天也有景點可遊賞，提供大小朋友自由搭配。

張婉芬表示，嘉義市有豐富多元的主題景點、親子共融遊戲場及滑草場、在地特色美食小吃，以及方便的「雙B」公共運輸系統，如全市電動公車（E-Bus）與公共自行車（YouBike 2.0），讓大人帶得輕鬆、小孩玩得開心。

她推薦4大主題遊程包括，「林業鐵路漫遊」、「博物場館體驗」、「嘉義公園樂活」、「共融遊戲場放電」，並說明特點，即使遇到陰雨天也有室內景點供遊賞。

「林業鐵路漫遊」主題景點有森林之歌、製材所、車庫園區及檜意森活村等，充滿濃濃的日本風情，可以租借和服深度感受嘉義市作為「木材之都」及「世界級阿里山森林鐵路入口門戶」的榮景；另可到世賢國小（約8分鐘車程），欣賞浪漫唯美的黃金雨「阿勃勒」。

「博物場館體驗」主題景點有愛木村觀光工廠、市立博物館、嘉義大學昆蟲館（附設咖啡學園）等，親子同樂體驗木藝DIY、參觀KANO嘉農棒球主題特展及寓教於樂的昆蟲生態寶庫，如遇陰雨天，這些室內場館也足以玩得盡興。

「嘉義公園樂活」主題景點包括嘉義公園內的史蹟資料館－昭和J18、植物園，及公園旁的大型滑草場與溜滑梯、KANO園區等，既能漫步在城市森林浴中，或在日式老建築內品嘗咖啡、甜點，也能讓小孩們享受滑草樂趣、與棒球裝置拍照，同時滿足大小朋友的遊興。

「共融遊戲場放電」主題景點則位於中央噴水池附近，如中正公園共融遊戲場，以百科全書為概念，設計12感官體驗區；中央廣場共融遊戲場，以森林大冒險為主題，新設樹屋溜滑梯、全市首創攀岩牆等遊具，適合全齡共享；最後更不可錯過來嘉義市必逛的文化路夜市，品嘗美味馳名的火雞肉飯、豆漿豆花、沙鍋魚頭等。

張婉芬表示，即日起至6月30日，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）就可免費搭乘嘉市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友們多多利用。嘉義市各場館於端午節期間開放時間可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息項下查詢。另提醒民眾務必做好防疫措施，出入公共場所配合量測體溫、勤洗手消毒、保持社交安全距離及配戴口罩。

中正公園。圖／嘉義市政府提供
中正公園。圖／嘉義市政府提供
嘉大昆蟲館。圖／嘉義市政府提供
嘉大昆蟲館。圖／嘉義市政府提供
文化夜市。圖／嘉義市政府提供
文化夜市。圖／嘉義市政府提供
史蹟博物館。圖／嘉義市政府提供
史蹟博物館。圖／嘉義市政府提供

嘉義 親子 溜滑梯

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