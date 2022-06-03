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影／疫情拖累端節連假觀光 墾丁琉球喜迎無畏遊客

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，今天一早湧現前往度假的排隊人潮。圖／民眾提供
往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，今天一早湧現前往度假的排隊人潮。圖／民眾提供

端午3天連假今起展開，南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午8時起湧現返郷和出遊車流，9至11時連續出現每小時2600輛上下的大量，受疫情處於高原期影響，不如往年同時段逾3000輛的超大量；往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，一早湧現前往度假的排隊人潮，有年輕旅客說，都悶到慌了，打了3劑業者又提供快篩劑，免驚啦。

屏東縣警局交通隊說，屏東和台東端節連假前兩天的訂房率均不到五成，連假前段以往返鄉及南向旅遊車潮為主，今天上午觀察台1線枋寮水底寮路口車流量，車流雖較平日多，但不如往年同時段車流量，因目前疫情仍處於高原期，預估3天連假的車流量會較過去少近半，但不住宿、單日往返旅遊的車流會增加，警方會機動調整交通疏導計畫，以調撥車道和替代道路因應。

屏東離島小琉球是夏日旅遊勝地，本土疫情仍處於高原期，端午連假平均住房率約五成，東港鎮東琉碼頭的候船室今天一早仍湧現前往小琉球度假的人潮，上午多數客滿，以年輕旅客和返鄉鄉親為主；琉球鄉吳姓民宿業者說，團客和親子客幾乎退光光，連假的客層主要是年輕族群，業者多會提供免費快篩劑，讓遊客安心度假，單日往返的自由行遊客也變多。

墾丁地區1名飯店主管說，隨著本土確診人數持續攀升，兒童疫苗剛開始施打，民眾出遊意願再降低，以親子客為主的飯店受傷尤重，最熱門的端節連假原是滿房，結果退到剩三至四成；警方表示，預估單日開車往返旅遊的遊客會增加，高人氣的墾丁大街，將視狀況實施人車分流管制，每日晚上6時至10時，台26線南下往墾丁車輛，由墾丁牌樓前右轉大灣路南下，墾丁路北上車輛，由墾丁青年活動中心前路口左轉大灣路北上。

往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，今天一早湧現前往度假的排隊人潮。圖／民眾提供
往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，今天一早湧現前往度假的排隊人潮。圖／民眾提供
往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，今天一早湧現前往度假的排隊人潮。圖／民眾提供
往返屏東小琉球和東港的東琉碼頭候船室，今天一早湧現前往度假的排隊人潮。圖／民眾提供
屏東墾丁旅宿連假首日住房率不到五成，墾丁各遊憩沙灘上午冷清清。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁旅宿連假首日住房率不到五成，墾丁各遊憩沙灘上午冷清清。記者潘欣中／攝影

連假 墾丁 小琉球

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