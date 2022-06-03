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5月底連續大雨 農業災損最嚴重前3名苗栗、嘉義與台南
受5月下旬豪雨影響，根據農委會最末一報的災情統計，農業產物估計損失6949萬元，其中，以苗栗縣損失2384萬元(占34%)、嘉義縣損失1095萬元(占16%)、台南市損失809萬元(占12%)。
此外，屏東縣損失754萬元(占11%)、台中市損失682萬元(占10%)、彰化縣損失359萬元(占5%)、雲林縣損失329萬元(占5%)及桃園市損失323萬元(占5%)較為嚴重。
行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲日前到台中、雲林勘災，看受損西瓜。農委會公告桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及台南市、雲林縣為111年5月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區。
根據農委會統計，農產損失金額6949萬元，農作物被害面積1495公頃，損害程度25％，換算無收穫面積374公頃，受損作物主要為棗，被害面積91公頃，損害程度40％，換算無收穫面積36公頃，損失金額1950萬元，其次為西瓜、毛豆、牧草及紅龍果等。
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