快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月底連續大雨 農業災損最嚴重前3名苗栗、嘉義與台南

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雲林崙背洋香瓜災損嚴重。本報資料照片
雲林崙背洋香瓜災損嚴重。本報資料照片

受5月下旬豪雨影響，根據農委會最末一報的災情統計，農業產物估計損失6949萬元，其中，以苗栗縣損失2384萬元(占34%)、嘉義縣損失1095萬元(占16%)、台南市損失809萬元(占12%)。

此外，屏東縣損失754萬元(占11%)、台中市損失682萬元(占10%)、彰化縣損失359萬元(占5%)、雲林縣損失329萬元(占5%)及桃園市損失323萬元(占5%)較為嚴重。

行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲日前到台中、雲林勘災，看受損西瓜。農委會公告桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣及台南市、雲林縣為111年5月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

根據農委會統計，農產損失金額6949萬元，農作物被害面積1495公頃，損害程度25％，換算無收穫面積374公頃，受損作物主要為棗，被害面積91公頃，損害程度40％，換算無收穫面積36公頃，損失金額1950萬元，其次為西瓜、毛豆、牧草及紅龍果等。

農委會 雲林

延伸閱讀

疫情延燒 端節連假嘉義飛離島澎湖、金門航班未客滿

大雨過後龍洞灣現「垃圾海」 滿布寶特瓶、樹枝和塑膠

新北、宜蘭留意大雷雨 12縣市慎防大雨

國中會考4、5日補考 苗栗48名考生將在竹南高中應考

相關新聞

邊境檢疫優先機組員3劑「0+7」？ 機師工會：樂見成真

各國鬆綁邊境政策，台灣入境仍維持「7+7」7天居家檢疫及7天自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中說，6月會逐步縮短檢疫天數...

邊境擬鬆綁 王國材：考慮讓親人接送

交通部長王國材今天說，居家檢疫縮短天數目前有好幾個方案正在討論，會由疫情指揮中心考慮疫情發展後宣布，交通部就是做好準備，...

懶人包／準備放風啦！這國要隔離、那國挑疫苗 亞洲旅遊勝地入境規定一次看

新冠疫情肆虐逾2年終趨平緩，各國邊境陸續開放，台灣近日也傳出將鬆綁邊境管制，不少民眾摩拳擦掌準備訂機票安排出國行程，不過現階段多數國家尚未完全開放國門，建議下手前先了解各國入境規定，才不會白忙一場。《聯合新聞網》就國人常去的亞洲國家，整理包括簽證申請、入境檢疫等相關規定，讓你出行順利不卡卡。

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。

不斷更新／端午連假首日6地雷路段 一早往國5回堵車潮

今天是端午節連續假期第一天，目前國道車流大致順暢，但往國5出現車潮，南下回堵長度：國3（汐止）往國5南1.5公里、國3（木柵）往國5南1.5公里。

影／疫情拖累端節連假觀光 墾丁琉球喜迎無畏遊客

端午3天連假今起展開，南下屏東墾丁和台東必經的省道台1線枋寮水底寮路口，上午8時起湧現返郷和出遊車流，9至11時連續出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。