端午後入炎夏 去年此時新北蛇類出沒案破千件

節氣於端午節過後，梅雨期也將進入尾聲邁向炎夏，此時也正是蛇類頻繁出沒時節。新北市去年捉蛇案件3712件，其中5、6月累積達1025件、最多區域則是新店區461件，動保處提醒民眾避免與蛇相遇確保出入都平安。

想避免與蛇相遇，動保處提醒3不3要，住家3不包括住家環境不雜草叢生、不堆放雜物、不要有裂隙孔洞，避免蛇類有躲藏及進入屋內的通道；外出3要包括野外活動要衣著長袖長褲包鞋、要手持長棍打草驚蛇、要見蛇保持距離繞道而行，做好自我保護就不會被咬。

新北市29區中案件最多地區為新店區共461件，其次為汐止區共354件，捕捉數量最多為龜殼花，其次為紅斑蛇、黑眉錦蛇及眼鏡蛇，報案地點從交通工具、住宅建築、山林河濱等，幾乎都可以看到不同種類的蛇出沒。

動保員邱奕峻表示，蛇生性低調，是生態平衡一部分，可抑制鼠害。只要沒有正面衝突，蛇鮮少主動發動攻擊，若在山林河濱遇見蛇，那裏其實是牠的家，牠比你更害怕，給牠點距離牠就會自己離開。

獸醫師徐愛明表示，很多人有迷思，認為毒蛇的頭型是三角形的、無毒的是圓形，事實上，蛇有沒有毒與其頭型並非相關，頭呈三角形的毒蛇較常見的只有赤尾青竹絲、龜殼花類，呈圓形頭的毒蛇則有雨傘節、眼鏡蛇等。萬一碰到了蛇聯絡動保處並現場留意蛇的去向、避免蛇不見了跑到更危險的地方。

新北市動保處表示，捉蛇是緊急業務，在接到案件後動保處會立即派員前往現場，而動保員抵達現場後會確保每個環節都符合安全規定後再行作業。