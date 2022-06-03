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水果漲肉貴端午採買現節慶行情 整體採購多1到2成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
端午節前後，傳統市場買氣熱絡。本報資料照片
端午節前後，傳統市場買氣熱絡。本報資料照片

今天是端午節連假，傳統市場出現節慶行情，根據北農統計，今日蔬菜到貨量1422公噸，蔬菜每公斤平均批發價36元；雖疫情疫情嚴峻，但傳統市場買氣熱絡，魚肉漲、水果災損價翻揚，整體零售採買和平時相比，平均多一到兩成。

受到日前連續大雨災損影響，瓜果類價格翻揚，根據北農統計，品質最好的小黃瓜，每公斤平均批發價(上價)53元；苦瓜76元、茄子60元、番茄55元；葉菜類品質最好的地瓜葉(上價)59元、空心菜51元、青江菜49元、小白菜49元、高麗菜進貨240公噸，每公斤平均批發價29元。

北農表示，今天端午節場內進貨量較前日大幅減少，市況因端午佳節當日，進場承銷人明顯略增，但承銷人購買意願趨緩，加上前幾日已經備貨買足，買氣略平，交易市況平順，各菜種行情跌多漲少，因到貨結構關係，平均價格上漲。

但傳統市場買氣熱絡，在新北傳統市場，包括端午節應景菖蒲、白莧、韭菜、韭菜花、進口玉米筍、鴻喜菇、雪白菇，每樣25元；水蓮、糯米椒、秀珍菇每樣35元、3樣100元；牛蒡、高山翠玉娃娃菜每樣40元；醜豆、四季豆、甜豆、荷蘭豆、秋葵、芥藍花、台灣玉米筍(剝殼)、鮮香菇、金針花每樣50元。

另有洋菇、毛豆仁每包70元；鵝白、大陸妹、青江、梨山高麗菜、台灣帶殼玉米筍、小黃瓜、大黃瓜一斤50元；菜販阿勇表示，之前連續下雨有影響，葉菜很容易壞，瓜果類少很多，但這幾天因為過節，買氣很好，蔬果零售大約每台斤多5元上下。

另外，因為大雨、災損水果量少，加上端午節送禮需求大增，價格翻漲，今日北農到貨量643公噸，水果每公斤平均批發價58.2元位於高點，應景、品質最好的(上價)當令水果荔枝，每公斤平均批發價354元、芒果150元、葡萄218元、香瓜76元、哈密瓜83元。

零售水果漲翻天，水梨一個50元、黑柿木瓜一斤40元、台中香蕉45元、葡萄一包60元、金鑽鳳梨一支60元、愛文芒果一斤70元、香瓜一斤70元、紅火龍果一斤70、玉荷苞一斤180元。

根據中央畜產會統計，整體豬肉每公斤平均批發價84.08元，其中冷凍廠(進口豬)74.04元、不含冷凍廠(國產豬)84.79元；豬肉攤商陳先生說，兩周前是因為包粽子，因此買氣很旺，這一周大多是準備端午節家庭聚餐的採買，豬肉現在本來就貴，各部位都一樣，「現在什麼都漲啦」。

此外，指標性禽肉紅羽土雞北部每台斤批發價51元，零售價格雞腿一支190至200元，但除了拜拜需求，天熱煮雞湯者相對較少。

端午節 傳統市場 北農

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