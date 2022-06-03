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國旅振興提前7月中旬上路 王國材：預估疫情能受控制
交通部長王國材上午前往公局北區交通控制中心視察瞭解高速公路疏運情形，同時慰勉執勤作業同仁辛勞。針對國旅振興方案實施期間由9月提前到7月中旬，王國材說，因為業者希望能提早開始，也預估7月中旬疫情會有好的控制因此提前實施，他也呼籲業者要推出最好的遊程跟服務，未來接軌國際觀光客。
王國材也說，邊境管制鬆綁有幾個方案在討論，可能會放寬為3+4，後續指揮中心按照疫情發展狀況來調整。他指出，目前國內疫情還在高原期，考量醫療量能，要等疫情進一步趨緩才會放寬，交通部會做好準備。
王國材說，隨著居隔天數縮減，預估會有更多人入境，交通部會做好防疫計程車、機場動線等整備，考量防疫車隊量能，未來可能會開放家人接送。
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