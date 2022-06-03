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端午國道順暢、台鐵照常開 交長：西線無戰事、鼓勵出來走走
今天是端午連假首日，交通部長王國材上午前往高公局視察國道疏運情形，受訪時指出，今年端午節車潮比過去少23%，路況大致正常，且台鐵今天正常上班，可說是「西線無戰事」，鼓勵民眾做好防疫、出來走一走。
不過，後續國定假日台鐵工會是否依法休假仍要看協商情形。對此，王國材說，下周台鐵公司化子法草案會出來，下下周開始跟工會協商，會就每一個子法內容仔細溝通，盼大家敞開心胸理性討論。
高公局表示，今天0-5時交通量為6.4百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之1.8倍；預估今天交通量為115百萬車公里。預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。
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