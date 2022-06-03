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來場時空慢旅行！端午連假邂逅幸福小鎮大林

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供

嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。

遊客可以在「大林自行車道」騎乘享受田野間悠然姿意的清風，在懷舊老戲院「萬國戲院」看一場電影、「泰成中藥文物館」一窺珍貴中藥文物、到滿滿老物件收藏品的「翹嘴秋茶店仔」聽一場風雅趣談，不被催趕著節奏，好好感受大林的慢食、慢活。

大林早年因糖業興盛，輝煌時期不只萬商雲集，娛樂場所更是繁華，隨糖廠停歇後大林安靜下來，但也造就種獨特的氣息。其中，曾是小鎮居民共同記憶的萬國戲院，入鏡電視劇「阿不拉的三個女人」及國片「返校」拍片場景。

傳承超過一甲子功力的泰成中藥第三代掌門人許開興，熬製「漢方本草飲」炙手可熱！成立泰成中藥文物館吸引網紅拍照打卡；大林還有一個亮點中山路一棟日治時期「大正浪漫」建築風格的牌樓式街屋-翹嘴秋茶店仔。

推薦大林在地美食，網喻全台最好吃的臭豆腐「大林火車站前臭豆腐」在Googl上得到2300多則評論且擁有4.4顆星的高人氣，還有「大林排骨飯大王」必點香Q軟嫩豬腳、排骨飯和白菜滷，想要端午應景的話，到「大林車站碗粿肉粽」吃人氣三寶：肉粽＋碗粿＋豬血湯，一次點好點滿來。

到「明華生態園區」散步欣賞湖景，或到擁有超大四層3D彩繪貨櫃的「拾粹院文創藝術園」找鎮館網猴阿旺美拍，館內還展售各式鯖魚食品、超人氣鯖魚精及伴手禮。大林好×直販所用心匯集大林在地嚴選農特產，其中有500年茄苳樹下的吳家養蜂場。

嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大林鎮是全台4個「國際慢城」組織認證的幸福小鎮之一，端節連假，縣府文觀局推蔫遊客來大林慢遊、慢生活，享受屬於你的平行時空。圖／嘉縣府提供

中藥 文物 臭豆腐

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