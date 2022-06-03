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連假到竹子湖賞繡球花 盪忘憂鞦韆賞花海美景
今天開始端午三天連假，台北市產業發展局表示，6月正是繡球花開的季節，「2022竹子湖繡球花季」今年地景藝術以「時尚純彩色」為主題，各農園紛紛響應打造拍照打卡造景，歡迎民眾在連假期間搭乘大眾運輸，規劃一場期間限定的繡球花之旅。
產業發展局局長林崇傑表示，6月正是欣賞滿山繡球花盛開的最美時節，北投區農會與各農園呼應花牆、花海及梯田景觀布置，例如「頂湖」的花谷海芋園的純白浴缸，花海中藏有一隻彩蝶可捕捉美麗瞬間；財福海芋田有讓人可以盪在山景與花海環繞中的忘憂鞦韆。
產業局表示，大賞園推出球形打石藝術，有令人耳目一新的衝突美感；現在是畢業季，名陽匍休閒農莊打造了學士帽木屋；「下湖」的花與樹園藝的湖畔渡船，倒影中映出繽紛的湖畔繡球；曹家花田香的粉紅鳥居，穿上和服可讓人一秒到日本；大梯田生態農園在藍色繡球梯田裡搭起純白花房。
產業局表示，竹子湖地區因路幅有限，為使民眾上山賞花都能玩得便利又盡興，產業發展局特別攜手公運處規劃花季專車，包含124路、130路及131路，休閒公車128路配合延駛至竹子湖，以及休閒公車129路，除128路、129路為例假日行駛外，其餘路線為每日行駛。
產業局表示，民眾可多利用花季專車造訪，觀賞美景也要戴好口罩、做好防疫措施，各農園入園賞花須自付入園費，費用依各農園而定，竹子湖繡球花季的每日花況及交通資訊，可於竹子湖花季活動官網（www.callalily.com.tw）瀏覽，民眾可以多運用市府APP「台北好行」及「台北捷運GO」。
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