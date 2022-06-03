快訊

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午節連假限定 台灣好行高雄衝墾丁176元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天起三天，台灣好行路線推出半價優惠，全票乘客須持電子票證或行動支付才享折扣票價。圖／高雄區監理所提供
今天起三天，台灣好行路線推出半價優惠，全票乘客須持電子票證或行動支付才享折扣票價。圖／高雄區監理所提供

今天開始展開端午節三天連假，天氣炎熱，民眾想趁假期到墾丁玩水消暑嗎？高雄區監理所說，公路總局實施全票民眾持電子票證或行動支付搭乘台灣好行路線享半價優惠措施，台灣好行「9189墾丁快線」及「9127D大鵬灣琉球線」兩大熱門路線也有打折，從高鐵左營站出發，持電子票證或行動支付乘車，前往屏東墾丁176元、大鵬灣67元。

6月2日至6月5日端午節連假，台灣好行路線推出半價優惠措施，民眾必須持電子票證（一卡通、悠遊卡、icash2.0）搭車才享優惠，以高雄左營通往屏東的兩條路線來說，「9189墾丁快線」折扣後176元，「9127D大鵬灣琉球線」折扣後67元。

高雄區監理所長李瑞銘說，疫情下民眾生活習慣及模式逐漸改變，若持電子票證搭乘公路客運，可減少疫情期間乘客與客運服務人員售票找零的接觸機會，連帶降低染疫風險，詳細路線班次及乘車資訊可利用「iBus公路客運」APP查詢。

高雄區監理所指出，「台灣好行」路線可使用電子票證乘車，各營運車輛已裝設行動支付驗票設備，使用LINE Pay money、悠遊付、icash pay等行動支付也能暢行無阻，帶手機就可輕鬆搭車出遊。

台灣好行 墾丁 大鵬灣

延伸閱讀

疫情衝擊救觀光 布袋觀光漁市端午節後下周休市5天清消

壽山動物園慶端午節 客製化「粽子」香噴噴

疫情延燒 端節連假嘉義飛離島澎湖、金門航班未客滿

台南警方列管商圈及古蹟風景區 連假交通疏導不踩雷

相關新聞

懶人包／準備放風啦！這國要隔離、那國挑疫苗 亞洲旅遊勝地入境規定一次看

新冠疫情肆虐逾2年終趨平緩，各國邊境陸續開放，台灣近日也傳出將鬆綁邊境管制，不少民眾摩拳擦掌準備訂機票安排出國行程，不過現階段多數國家尚未完全開放國門，建議下手前先了解各國入境規定，才不會白忙一場。《聯合新聞網》就國人常去的亞洲國家，整理包括簽證申請、入境檢疫等相關規定，讓你出行順利不卡卡。

不斷更新／端午連假首日6地雷路段 一早往國5回堵車潮

今天是端午節連續假期第一天，目前國道車流大致順暢，但往國5出現車潮，南下回堵長度：國3（汐止）往國5南1.5公里、國3（木柵）往國5南1.5公里。

大雨過後龍洞灣現「垃圾海」 滿布寶特瓶、樹枝和塑膠

北台灣因鋒面下了很長時間的大雨，近日才放晴，新北市貢寮知名景點龍洞灣海面出現大片「垃圾海」，連步道旁也被人丟棄多車廢棄物...

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。

東部客運疏運人次比去年多8倍 公路易塞路段看這知

今天是端午節連假首日，由於去年端午節全台處於三級警戒，民眾大量減少移動，相較之下今年公共運輸搭乘量有大幅增長。昨天西部國...

基隆團體旅遊、景點門票、住宿 10日起享補助優惠

為逐步迎接防疫新生活，基隆市政府與旅行業者、合法旅宿及觀光景點業者合作推出團體旅遊補助、景點門票優惠及住宿入住折500」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。