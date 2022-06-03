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端午節連假限定 台灣好行高雄衝墾丁176元
今天開始展開端午節三天連假，天氣炎熱，民眾想趁假期到墾丁玩水消暑嗎？高雄區監理所說，公路總局實施全票民眾持電子票證或行動支付搭乘台灣好行路線享半價優惠措施，台灣好行「9189墾丁快線」及「9127D大鵬灣琉球線」兩大熱門路線也有打折，從高鐵左營站出發，持電子票證或行動支付乘車，前往屏東墾丁176元、大鵬灣67元。
6月2日至6月5日端午節連假，台灣好行路線推出半價優惠措施，民眾必須持電子票證（一卡通、悠遊卡、icash2.0）搭車才享優惠，以高雄左營通往屏東的兩條路線來說，「9189墾丁快線」折扣後176元，「9127D大鵬灣琉球線」折扣後67元。
高雄區監理所長李瑞銘說，疫情下民眾生活習慣及模式逐漸改變，若持電子票證搭乘公路客運，可減少疫情期間乘客與客運服務人員售票找零的接觸機會，連帶降低染疫風險，詳細路線班次及乘車資訊可利用「iBus公路客運」APP查詢。
高雄區監理所指出，「台灣好行」路線可使用電子票證乘車，各營運車輛已裝設行動支付驗票設備，使用LINE Pay money、悠遊付、icash pay等行動支付也能暢行無阻，帶手機就可輕鬆搭車出遊。
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