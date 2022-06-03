水蜜桃不需山上採 汁多香甜「夏蜜」自家就可種

想採摘水蜜桃得往高山跑，若能種在自家不就更方便，農委會農業試驗育種的台農2號「夏蜜」，正是不錯的選擇，彰化縣芬園鄉員農種苗繁殖場園主張洲府引進在園區栽培，目前正結實纍纍，他說，「夏蜜」甜度超過13度，口感極佳，只要栽種一年可以結果，很好栽培。

張洲府說，台農2號「夏蜜」是以鴛鴦梅乾木接枝，比高山水密桃採收早，盛產期在5月底6月中，約在端午節前，可避開颱風季節侵襲，由於平地天氣較熱，果肉細甜度高，可達13.8度，風味極佳，極具經濟價值。

依農試所資訊，台農2號「夏蜜」果粒屬極大果種，平均果重204.8g，可提高果實市場售價。酸含量低，屬低酸品種，糖酸比高，味甜，成熟時有水蜜桃風味，需冷量為125小時，適合台灣中部以北地區淺山坡地種植。

栽培時，到夏季修剪必須修剪枝條，改善樹冠光照，有利於充分利用養分，調節生長與發育，穩定來年產量。冬季時，最好在12月下旬至1月中修剪，通常最佳修剪時期為冬天將過去，愈接近開花修剪愈好。

在病蟲害防治方面，桃樹病害以流膠病較為困擾，每年3~6月發生較多，建議多施有機肥，保持果園通風，再配合鏈土黴素或多保鏈黴素的使用，可有效防治。