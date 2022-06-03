東部客運疏運人次比去年多8倍 公路易塞路段看這知

今天是端午節連假首日，由於去年端午節全台處於三級警戒，民眾大量減少移動，相較之下今年公共運輸搭乘量有大幅增長。昨天西部國道客運共計行駛6998班次，疏運10萬1222人，疏運人數較去年同期增加358%；東部國道客運路線共計行駛1248班次，疏運1萬7899人，疏運人數較110年同期增加800%。

公路總局說，昨天省道部分路段有車多情形，包含北部台15線八里至關渡路段、台64線板橋-中和路段、台65線土城銜接國3路段及台66線平鎮路段，南部則台88線大寮至鳳山有出現短暫車多情形。

預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路路段，包括北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台88線鳳山至南寮、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道。

主要省道幹道，包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻-香山、竹南及中彰大橋改建路段及觀光景點周邊道路，北部台2線關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮-楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段也會車多。