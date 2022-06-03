快訊

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東部客運疏運人次比去年多8倍 公路易塞路段看這知

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
端午連假民眾搭乘客運狀況踴躍，東部國道客運路線共計行駛1248班次，疏運1萬7899人，疏運人數較110年同期增加800%。圖／業者提供
端午連假民眾搭乘客運狀況踴躍，東部國道客運路線共計行駛1248班次，疏運1萬7899人，疏運人數較110年同期增加800%。圖／業者提供

今天是端午節連假首日，由於去年端午節全台處於三級警戒，民眾大量減少移動，相較之下今年公共運輸搭乘量有大幅增長。昨天西部國道客運共計行駛6998班次，疏運10萬1222人，疏運人數較去年同期增加358%；東部國道客運路線共計行駛1248班次，疏運1萬7899人，疏運人數較110年同期增加800%。

公路總局說，昨天省道部分路段有車多情形，包含北部台15線八里至關渡路段、台64線板橋-中和路段、台65線土城銜接國3路段及台66線平鎮路段，南部則台88線大寮至鳳山有出現短暫車多情形。

預估今天將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路路段，包括北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台88線鳳山至南寮、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道。

主要省道幹道，包括台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻-香山、竹南及中彰大橋改建路段及觀光景點周邊道路，北部台2線關渡-淡水路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮-楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段也會車多。

國道客運 端午節 淡水

延伸閱讀

壽山動物園慶端午節 客製化「粽子」香噴噴

陸鐵路端午疏運 日均540萬人次

端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

端午節連假將屆 中市警實施交通疏導

相關新聞

懶人包／準備放風啦！這國要隔離、那國挑疫苗 亞洲旅遊勝地入境規定一次看

新冠疫情肆虐逾2年終趨平緩，各國邊境陸續開放，台灣近日也傳出將鬆綁邊境管制，不少民眾摩拳擦掌準備訂機票安排出國行程，不過現階段多數國家尚未完全開放國門，建議下手前先了解各國入境規定，才不會白忙一場。《聯合新聞網》就國人常去的亞洲國家，整理包括簽證申請、入境檢疫等相關規定，讓你出行順利不卡卡。

不斷更新／端午連假首日6地雷路段 一早往國5回堵車潮

今天是端午節連續假期第一天，目前國道車流大致順暢，但往國5出現車潮，南下回堵長度：國3（汐止）往國5南1.5公里、國3（木柵）往國5南1.5公里。

大雨過後龍洞灣現「垃圾海」 滿布寶特瓶、樹枝和塑膠

北台灣因鋒面下了很長時間的大雨，近日才放晴，新北市貢寮知名景點龍洞灣海面出現大片「垃圾海」，連步道旁也被人丟棄多車廢棄物...

端午粽子吃太多腸胃都塞住？ 每天一組「壓腿排氣式」助消化還能練腹肌

端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。

東部客運疏運人次比去年多8倍 公路易塞路段看這知

今天是端午節連假首日，由於去年端午節全台處於三級警戒，民眾大量減少移動，相較之下今年公共運輸搭乘量有大幅增長。昨天西部國...

基隆團體旅遊、景點門票、住宿 10日起享補助優惠

為逐步迎接防疫新生活，基隆市政府與旅行業者、合法旅宿及觀光景點業者合作推出團體旅遊補助、景點門票優惠及住宿入住折500」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。