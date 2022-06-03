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高雄影城大洗牌 秀泰將進軍夢時代及岡山樂購

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
秀泰進團南下插旗，下周位在岡山樂購站前廣場的影城將試營運。記者王昭月／攝影
秀泰進團南下插旗，下周位在岡山樂購站前廣場的影城將試營運。記者王昭月／攝影

疫情下及串流平台崛起，高雄影城重新洗牌，其中秀泰集團南下攻城掠地，相繼在高雄台鋁、夢時代及將開幕的岡山樂購站前廣場開設影城，在高雄連鎖影城中市占率最高!

近兩年新冠疫情肆虐，高雄電影院生意直落，陷入若撐，有的影院因租約到期，決定收攤。

吹熄燈號的包括高醫對面的美奇萊影城，三多商圈的三多影城、新崛江商圈的奧斯卡，夢時代的喜滿客，二輪片戲院如和春、十全也收掉，僅大立百貨的in89、大遠百威秀及義大國賓影城。

不過疫情下，也見逆向操作現象，在台成立50年的秀泰集團這兩年積極南下拓展版圖，去年11月接手台鋁MLD影城，砸1.2億改裝10座影廳，配有Dolby Atmos設備與Christie投影系統與環繞喇叭，近日又宣布進駐夢時代接手原有的喜滿客影城，預計打造成為單點超過2000席座位的旗艦影城，預定年底開幕，另在岡山樂購站前廣場斥資上億打造的影城，規畫13廳，其中15公尺高的雷射4K超級巨幕影廳，備受矚目，6月8日起試營運，至6月10日看電影只要100元。

高雄市立總圖二期會館的喜樂時代影城，預計今年秋季開幕，義享天地B館則規畫進駐威秀MUVIE CINEMAS，鳳山車站也規畫建造鳳影城。預計今年10月開幕的內惟藝術中心，高雄電影館也會參與營運。

高雄影城洗牌話題在臉書社群「高雄過好日」引起熱烈討論，網友說，這兩年疫情海嘯來襲，艱困的年來，台灣的影院市場走向集團化是時勢所趨。有網友期待義享威秀影城快蓋，不然北高雄要跑到岡山才有電影院。

疫情下，高雄影城大洗牌，秀泰集團揮軍南下，至今年底共在高雄開設三家影城。圖／翻攝自臉書「高雄過好日」
疫情下，高雄影城大洗牌，秀泰集團揮軍南下，至今年底共在高雄開設三家影城。圖／翻攝自臉書「高雄過好日」

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