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基隆團體旅遊、景點門票、住宿 10日起享補助優惠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆團體旅遊、景點票門、住宿，10日起享補助優惠。圖／基隆市政府提供
基隆團體旅遊、景點票門、住宿，10日起享補助優惠。圖／基隆市政府提供

為逐步迎接防疫新生活，基隆市政府與旅行業者、合法旅宿及觀光景點業者合作推出團體旅遊補助、景點門票優惠及住宿入住折500」三項優惠，希望帶動旅遊的人潮及買氣。

市長林右昌表示，疫情雖對民眾日常生活造成了巨大的影響，但防疫休閒不停歇，將在6月10日搭配城市博覽會同步推出3大旅遊利多，號召防疫民眾來基隆出遊。

民眾只要打好3劑疫苗、全程配戴口罩及保持社交距離，仍是可以如常的從事休閒活動，將基隆作為防疫旅遊的起點城市。

市府觀銷處長曾姿雯說明，市府號召全台旅行社組1日及2日遊來基隆旅遊就享有補助，透過旅行社安排團體旅遊，帶動基隆食、宿、遊、購、行的旅遊商機。

1日遊補助旅行社每人200元（6人成團不含司機領隊） ，遊程須包含至少兩處基隆景點（其中一處景點有門票）、一處基隆市伴手禮店家及一處基隆市特色美食店家用餐。

2日遊（2天1夜）補助旅行社每人500元，每團上限50人（6人成團不含司機領隊） ，遊程須包含至少二處基隆市景點（一處景點有門票）、一處基隆市伴手禮店家、一處特色美食店家用餐及一處合法旅宿(含觀光旅館)住宿。

曾姿雯處長表示，基隆也提供防疫旅客景點門票及住宿的雙重優惠。自由行遊客參觀基隆市有收取門票的民營景點，如陽明海洋文化藝術館、和平島公園、觀光工廠、拉波波村等，每人門票折抵40元，名額1萬人，海科館主題館門票還半價優惠。

另外，打滿3劑疫苗及當日快篩陰性自由行之旅客入住基隆市合法旅宿（不含防疫旅館及觀光旅館），每房型人數每人可折抵房費500元，名額1萬名。2022城市博覽會將於6月10到19日於基隆市開箱，歡迎民眾從城市博覽會開始，搭配多項優惠方案來基隆走走、消費，詳細資訊和各項展演活動時間，請上2022cityexpo.tw。

「2022城市博覽會」官網https://2022cityexpo.tw/

基隆團體旅遊、景點票門、住宿，10日起享補助優惠。圖／基隆市政府提供
基隆團體旅遊、景點票門、住宿，10日起享補助優惠。圖／基隆市政府提供

基隆 旅行社 疫苗

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