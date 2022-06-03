疫情延燒 端節連假嘉義飛離島澎湖、金門航班未客滿
新冠本土疫情嚴峻，防疫未升級，仍影響端節連假出旅及返鄉意願，嘉義機場飛離島澎湖、金門，唯一的立榮航空班機，去年端節停飛，今天起3天連假訂位只有6成。
目前搭機不必快篩，之前快篩規定，嘉義航站在航站外設篩檢站，立榮航空嘉義辦事處說，今天起3天端節連假，訂位率約6成，目前是澎湖花火節旅遊旺季，載客率比較好，去年疫情影響6月下半含端節停飛。
前年端節6月25日到28日，嘉義飛澎湖平均載客97%；端節連假飛金門訂位約5成，去年端節停飛，前年端節載客率100%。新冠疫情3年來，對航運衝擊大，嘉義飛離島航線航運起起伏伏。
立榮航空是嘉雲地區唯一航運公司，也是到離島澎湖、金門，以及到大陸小三通最便捷空運，受疫情及兩岸關係「急凍」，航運量下滑，目前立榮仍用ＡＴＲ72人座飛機飛航，嘉義飛金門航班每周只飛五、日、一共3天各1班，飛澎湖天天有1班。
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