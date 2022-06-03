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大雨過後龍洞灣現「垃圾海」 滿布寶特瓶、樹枝和塑膠

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供

北台灣因鋒面下了很長時間的大雨，近日才放晴，新北市貢寮知名景點龍洞灣海面出現大片「垃圾海」，連步道旁也被人丟棄多車廢棄物，淨海的潛水教練發現有些是來自大陸等地，有的則是最近才被大雨沖刷而下，泡棉、寶特瓶、水晶肥皂、塑膠袋、樹枝、塑膠等幾乎什麼都有。

龍洞灣是潛水勝地，觀光客也多，但附近海域最近海面上有一堆又一堆咖啡色漂流物，不斷在岸邊漂來漂去，仔細一看有很多樹枝、殘葉，但夾雜一半以上的垃圾，有如「垃圾海」。岸邊釣客看到也不以為意，逕自釣著，但有時會勾到垃圾。但很多遊客及潛水人看了直搖頭，大嘆「美麗的海岸線怎麼這麼多垃圾？」

據常在附近海域淨海撿漂流垃圾的潛水教練尹相才說，這些漂流物漂來漂去，已出現快1個月了，根據他們撿起來的海上垃圾，發現很多是在岸上被大雨沖刷下海，因近來常常午後大雷雨又急又猛，把在山區道路旁及沿線的垃圾全部都沖刷到海裡。

尹相才表示，從寶特瓶的外包裝來看，也有非常多海漂垃圾來自大陸、韓國、日本等地。他們害怕的事情就是，當大家發現垃圾的時候，沒有人挺身而出，讓這些垃圾一直待在海面上，一直讓它漂流下去，那其實整個台灣都會被垃圾包圍。

警方獲報，87.1公里的龍洞灣步道入口山坡側邊，最近1、2個月，連續遭人傾倒大量事業廢棄物，還有大量發臭的椰子殼、草帽及各式各垃圾，警方調監視器依違反廢棄物清理法偵辦，懷疑是熟悉當地地形的中型卡車傾倒，另東北角風景區管理處表示，也可依照觀光條例來處罰。

大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供
大雨過後龍洞灣現「垃圾海」，滿布寶特瓶、樹枝和塑膠。圖／讀者提供

廢棄物 貢寮

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