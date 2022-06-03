2張圖看懂近期天氣變化 氣象專家：下周梅開三度降雨多

目前仍是梅雨季，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，下周梅開三度降雨多，展望6月天氣，下周梅雨鋒面三度報到，預期可能帶來的降雨，台灣各地整體水情基本上是相當樂觀的，到夏天颱風來臨時間應該都不至於有缺水的壓力，不過還是要請大家務必節約用水，有水當思無水之苦。

端午連假天氣部分，天氣風險公司說，目前來看連假期間因為鋒面位置偏北，台灣附近受到鋒面前方西南風環境的影響，雖然水氣有逐漸增加的趨勢，但大致上仍是維持夏季型的天氣。

西南風迎風面的中南部要留意局部短暫陣雨或雷雨，尤其是深夜到隔天上午之前的這段期間，降雨的機會最大。

端午連假白天期間各地山區發展的熱對流雷雨，中午過後到傍晚之前是熱對流發展的高峰期，除了山區以外，對流發展後可能往大台北、東半部平地擴散帶來影響，當熱對流發展旺盛的時候很容易出現局部瞬間大雨的情況，因此整體天氣並不穩定，如果有外出計畫的安排還是要多留意，暫時避免前往山區、低窪地區等危險區域活動，以策安全。

白天溫度偏高，各地高溫可達32-35度或以上，記得要多補充水分預防中暑，同時濕度也偏高，各地還沒下雨的時候陽光紫外線很強，要做好防曬的準備。

過完端午假期後，天氣風險公司說，緊接著下周一又將迎接今年梅雨鋒面第三度影響台灣，預估鋒面南下後可能在台灣附近停留至少4-5天以上。

各地天氣將不穩定，出現陣雨或雷雨的機會高，配合西南季風水氣，鋒面上經常會有中小尺度對流胞發展，西半部以及東北部地區容易有短時強降雨發生的可能性。

局部區域的日累積雨量有機會達到大雨甚至是豪雨等級，由於這種中小尺度對流胞系統發展速度快，但是維持的時間短，因此並不容易做到事前的預測，建議要多注意最新的氣象資訊，隨時提高警覺並及早做好準備。

鋒面影響期間山區容易出現較大量的累積降雨，建議最好能避免前往，溪流邊或是低窪地區等危險區域也盡量不要靠近，活動上的安排都要多加小心。溫度不會像端午假期這麼炎熱，整體溫度下降，會感覺相對舒適一些。

天氣風險公司說，下周這波梅雨鋒面的梅開三度之後，展望到6月中旬，太平洋高壓勢力有開始增強的趨勢，梅雨鋒面位置將有偏北的可能性，慢慢從華南、台灣的梅雨逐漸往長江流域、日本一帶的梅雨過渡，如果一切順利的話，今年台灣的梅雨季也將逐漸接近尾聲，不過中長期預報通常是僅供參考，實際變化情況仍有待觀察。