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不斷更新／端午連假首日6地雷路段 一早往國5回堵車潮
（7:00更新）
今天是端午節連續假期第一天，目前國道車流大致順暢，但往國5出現車潮，南下回堵長度：國3（汐止）往國5南1.5公里、國3（木柵）往國5南1.5公里。
高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里） 1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。
今天相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高速公路局說，預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。
高速公路局說，若上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發，節省寶貴時間。
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