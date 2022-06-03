不斷更新／端午連假首日6地雷路段 一早往國5回堵車潮

到一處景點觀光、打卡、拍美照放上社群媒體，成現今旅遊最夯的行為，要是能換上當地特色服飾，透過外觀的改變、裝扮，更能沉浸在旅遊目的地的情境、文化中，也能藉此拉近與當地人的距離。舉例來說，台灣人最愛的日本旅遊，就有不少旅客租借過日式和服，穿上它享受在地旅行，彷彿就像當地居民輕鬆自在，而不是格格不入的觀光客。...

2022-06-03 07:30