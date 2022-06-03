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端午連假好熱午後雷雨 吳德榮：下周又有梅雨滯留鋒

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。本報資料照片
今天大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，端午連假台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度左右；北部23至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至36度。

吳德榮說，今天大氣不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。

他說，周六、周日受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率。

目前仍是梅雨季，吳德榮說，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有強對流發展的條件。下周二至下周六的模擬顯示，梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。各國模式對滯留鋒南下及南北徘徊的時程，模擬並不完全一致，且都還在調整，持續觀察。

吳德榮 梅雨 大雷雨

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