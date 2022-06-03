台北國際書展開幕搶全球第四 便利店擺書人潮超過預期

暌違三年，第30屆台北國際書展2日開幕。本屆以法國為主題國，共計31國，156家國內出版單位、159家國際出版單位參展。副總統賴清德表示，台北國際書展如期舉辦，是讓國際社會知道，在民眾配合防疫下，台灣有能力成為全球第四個舉辦的國際書展。文化部長李永得則對於參展的出版社表示敬意，「在這麼困難的環境之下，大家仍然照常生活、營業，為自己的事業、理想努力。」

疫情緊繃，書展主辦單位如臨大敵，在入口處設置防疫門、還提供民眾翻書的防疫手套，但幾乎沒看到讀者戴手套逛書展。讀者也未如預估「只有小貓兩三隻」，人潮在下午3點開始湧入，讀書共和國、讀字便利店等攤位人潮不斷。讀書共和國和聯合文學都表示，本屆書展第一天的人潮、買氣跟過去書展的第一天相近，但接下來端午三天連假才是關鍵。

副總統賴清德出席開幕典禮時表示，台北國際書展如期舉辦有三大意義。一是出版界沒有坐困愁城、突破疫情的封鎖；二是讓國際社會知道，台灣在各項防疫政策之下可以如期舉辦實體展。三是出版界的貼心，認為疫情之下適合做的事就是看書。他隨後逛展場買30本書，包括「自由時代雜誌編輯室報告文選」、「台北人」、「瘂弦回憶錄」等。

李永得表示，台北國際書展歷經兩年停辦，今年經文化部審慎考慮後決定如期舉辦，出版社選擇參展或退展，文化部都百分之百尊重。文化部去年便決定並宣布補助展位費最高七成，以及發行購書抵用券，並非為了讓出版社留下來，才祭出「留下來的人補助很多，退出的補助不多」措施。他隨後逛展場買了「余英時評政治現實」、「王文興訪談錄」等38本書。

台北書展基金會董事長林訓民表示，今年書展和「三」特別有緣，不僅是書展30週年，也是新冠病毒肆虐全球的第30個月，吸引國內外300多家的出版社參與。法國在台協會主任公孫孟指出，法國館為台灣讀者推出近50場活動，全台近30家書店也參與串連。

今年有三分之一參展單位退展，走道與攤位展間皆變得寬敞，精心設計的攤位也更容易讓讀者一眼看見。獨立出版聯盟、NGO團體及獨立書店協會打造的「讀字便利店」、「社運柑仔店」及「閱讀藥房」，將便利商店、柑仔店和藥房變身書店，巧思令人眼亮。「讀字便利店」將書籍放在便利店冰箱之中，「社運柑仔店」將作家簽名區轉為「智慧簽名提領區」，整天人潮不斷。疫情雖然嚴峻、童書新樂園專區仍可見家長帶著幼童參觀閱讀。