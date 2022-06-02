快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

1滴血快速驗肝功能 台研發檢測工具登國際期刊

中央社／ 台北2日電

台灣團隊耗時多年，研發出全球首款能夠實際檢測肝功能的「半乳糖單點快速測量系統」，只要取1滴血等待75秒就能得知肝功能數值，精準度達90%，相關成果5月登上國際權威期刊。

肝病堪稱台灣的國病，根據衛生福利部統計，肝癌已連續40年蟬聯10大癌症死因前3名，2019年全台有超過1.2萬人因肝病、肝硬化、肝癌死亡。

發明這項技術的國防醫學院榮譽教授、美國國家發明家學院院士胡幼圃今天接受中央社記者訪問表示，肝功能檢測是了解肝臟健康狀況的重要工具，但傳統的肝功能檢測只能看出「肝細胞被破壞的狀況」，而非實際的肝臟功能數值。

他比喻，傳統肝功能檢測就像從一個人今天花了多少錢，來研判這個人有沒有錢，而非實際調查這個人的身家財產有多少；然而，許多藥物都要透過肝臟代謝，無法掌握實際肝功能數值，就難以精準調整藥量，恐增加藥害風險。

胡幼圃說，他和國防醫學院、台北醫學大學、中央研究院研究團隊耗時數十年研究出「半乳糖單點法」，這套方法運用半乳糖會透過肝臟代謝的原理，只要先注射或口服半乳糖，1小時後再檢驗血中半乳糖含量，就能回推肝臟血流及代謝酵素，半乳糖剩越多，代表肝功能越差，精準度可高達90%。

胡幼圃指出，這套方法不僅被美國食品暨藥物管理局（FDA）及台灣衛生福利部列入規範推薦使用，也收載於英、美教科書，近期更進一步研發成全球第一款能夠實際檢測肝功能的工具「半乳糖單點快速測量系統」（GSP）， 數月前已獲衛福部的醫材許可證，5月也登上國際權威生醫分析期刊Analytical andBioanalytical Chemistry。

胡幼圃說，未來民眾只要先注射或口服半乳糖並等待1小時，接著取1滴血、等待75秒，就能知道現在真正肝功能數值，這項檢測工具已取得台灣、美國、中國大陸等多國專利，可供肝病、換肝、肝臟切除或肝功能不全的患者監測肝功能並調整藥物劑量，未來可望在家中都能自行檢驗，隨時掌握肝功能變化。

國防醫學院 美國 肝病

延伸閱讀

健檢膽固醇數值總是紅字？教授解析數字過高原因

網讚方便！張善政出手打造「小工具」防疫訊息一把抓

許金川／將疫比疫防新世紀病，快篩也要腹超！

沒紅字就代表肝臟健康？醫師詳解何謂肝功能指數

相關新聞

端午連假悶熱 這天起梅雨鋒面將報到

明天起就是為期三天的端午連假，中央氣象局預估連假天氣偏悶熱，午後各地山區、大台北及宜花地區要注意雷陣雨，周末兩天水氣也會...

端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

明天起就是為期3天的端午連假，公路總局提醒，6月3日至6月4日淡水清水巖祖師遶境，鄰近的台2線、台2乙線；福隆沙雕季鄰近...

南下交通量達平日1.4倍 國道明日6路段恐壅塞

端午連假即將到來，交通部高公局說，今日國道整體車流以通勤旅次為主，下午西部國道路車多路段為國1桃園至內壢、湖口至新竹，還...

保護合歡山暗空公園 停車3分鐘未熄燈罰1千

合歡山2019年成為台灣首座國際暗空公園，清境地區居民商家達成提早關燈默契，南投縣府也訂出「南投縣合歡山暗空公園管理自治...

端午「午時水」如何招財改運？ 命理師分享秘招

明天就是端午節，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，明天端午「午時水」招財改運祕招，包括發財水、驅瘟神、淨屋、淨...

民間團體發起「愛心快篩連線」 送快篩給有需要民眾

台灣在這波本土疫情爆發後，鑑於市面上快篩一度短缺，政府於上個月開放民眾可於今年6月30日前，自海外輸入個人自用快篩試劑每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。