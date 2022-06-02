快訊

強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

新北傳砍人案！1男腹部中刀倒臥血泊 警急追凶嫌

追求刺激感？跑酷玩家徒手爬松菸大樓 玩命驚險畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南下交通量達平日1.4倍 國道明日6路段恐壅塞

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國道塞車示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
國道塞車示意圖。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

端午連假即將到來，交通部高公局說，今日國道整體車流以通勤旅次為主，下午西部國道路車多路段為國1桃園至內壢、湖口至新竹，還有鼎金系統至大甲系統因事故影響，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為64.9百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里。

高公局說，明日為端午節連續假期首日，預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

高公局預估明日南下車潮會是平日的1.4倍。圖／交通部高公局提供
高公局預估明日南下車潮會是平日的1.4倍。圖／交通部高公局提供
端午連假國道疏導措施，包括開放路肩、匝道儀控等。圖／交通部高公局提供
端午連假國道疏導措施，包括開放路肩、匝道儀控等。圖／交通部高公局提供

國道 新竹

延伸閱讀

新竹／最Easy的小百岳 十八尖山走著走就到

端午連假前一天、明早就將湧車潮 國5恐塞15小時

端午連假台中往返南投恐車多 高公局建議可改走台63線

進台中山城將快15分 國4豐勢交流道東出匝道30日通車

相關新聞

端午連假悶熱 這天起梅雨鋒面將報到

明天起就是為期三天的端午連假，中央氣象局預估連假天氣偏悶熱，午後各地山區、大台北及宜花地區要注意雷陣雨，周末兩天水氣也會...

端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

明天起就是為期3天的端午連假，公路總局提醒，6月3日至6月4日淡水清水巖祖師遶境，鄰近的台2線、台2乙線；福隆沙雕季鄰近...

南下交通量達平日1.4倍 國道明日6路段恐壅塞

端午連假即將到來，交通部高公局說，今日國道整體車流以通勤旅次為主，下午西部國道路車多路段為國1桃園至內壢、湖口至新竹，還...

保護合歡山暗空公園 停車3分鐘未熄燈罰1千

合歡山2019年成為台灣首座國際暗空公園，清境地區居民商家達成提早關燈默契，南投縣府也訂出「南投縣合歡山暗空公園管理自治...

民間團體發起「愛心快篩連線」 送快篩給有需要民眾

台灣在這波本土疫情爆發後，鑑於市面上快篩一度短缺，政府於上個月開放民眾可於今年6月30日前，自海外輸入個人自用快篩試劑每...

5月下旬豪雨農損累計近7000萬元 棗子最傷

行政院農業委員會更新5月下旬豪雨造成的農業災情統計，截至今天傍晚5時，各縣市農業產物損失累計新台幣6949萬元，以苗栗縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。