南下交通量達平日1.4倍 國道明日6路段恐壅塞

端午連假即將到來，交通部高公局說，今日國道整體車流以通勤旅次為主，下午西部國道路車多路段為國1桃園至內壢、湖口至新竹，還有鼎金系統至大甲系統因事故影響，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為64.9百萬車公里，預估今日交通量為109百萬車公里。

高公局說，明日為端午節連續假期首日，預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日(88百萬車公里)的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，相關疏導措施包括：0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。