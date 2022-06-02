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端午連假悶熱 這天起梅雨鋒面將報到
明天起就是為期三天的端午連假，中央氣象局預估連假天氣偏悶熱，午後各地山區、大台北及宜花地區要注意雷陣雨，周末兩天水氣也會增加。到了下周一又會有梅雨鋒面接近台灣，屆時西半部要注意雷雨或局部大雨發生。
氣象局說，明日各地大多為多雲到晴，清晨至上午間中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；周末中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率。
周一起鋒面接近及西南風影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周二日至周四仍受鋒面影響，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。
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