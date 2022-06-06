萌寵毛寶貝可以吃南瓜嗎？盤點南瓜對毛孩的5大好處！

香甜美味、又富含營養價值的南瓜，很多人都愛吃，甚至有人把南瓜當成主食吃。但是汪星人、喵主子可以吃南瓜嗎？事實上，南瓜對貓狗好處多多！南瓜富含多種礦物質、維生素以及膳食纖維……等，全方位的營養補給，是給貓狗最佳的天然食材。

▲南瓜美味又營養，對毛孩健康有不少好處。 圖／iStock 提供

原來南瓜對毛孩的好處這麼多！究竟南瓜對毛孩有哪些好處呢?毛孩的營養攝取和人類一樣，是一門很大的學問呢！以下盤點南瓜對毛小孩的5大好處，供給毛拔麻參考：

一、南瓜有助改善毛孩消化道健康南瓜富含可溶性膳食纖維，能幫助消化，調節腸胃的蠕動，避免脹氣和便祕。根據「美國犬類俱樂部」指出，南瓜是一種改善狗狗輕微腹瀉的好食物，當然，如果毛孩腹瀉嚴重，還是要帶去給獸醫看喔！

二、南瓜是毛孩護眼首選食物南瓜富含大量β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素和玉米黃素等，是保護眼睛重要的營養素，可支持毛孩的視力健康。

▲南瓜籽中含有的維生素及油脂能幫助毛孩皮膚、毛髮亮麗。 圖／iStock 提供

三、南瓜有助維護毛孩泌尿道健康南瓜籽中含有豐富的植物固醇、木酚素，以及必需脂肪酸，被認為能幫助泌尿道的健康，有助預防毛孩尿失禁的問題。

四、南瓜有助毛孩防癌、抗氧化南瓜所含的β-胡蘿蔔素、維他命C和E等都具有抗氧化力，且可抑制癌細胞生長；β-胡蘿蔔素還有保護心臟、血液系統的作用，也可以增強黏膜及皮膚的健康與抵抗力，南瓜中所含的鐵和鋅，有助幫助紅血球的生成，兼具多重器官保健、幫助提升自然抵抗力。

▲南瓜含有多種維生素、礦物質，幫助提升自然抵抗力，是毛孩的超級食物。 圖／法米納提供

五、南瓜富含纖維有助毛孩體重控制南瓜中所含豐富的膳食纖維，不僅是腸胃道清道夫，還可增加飽足感，讓毛孩降低進食量，進而減少熱量攝取，達到控制體重的目的。

此外，南瓜中含有的鈣能幫助維護骨骼和牙齒的健康，並有助維持正常肌肉功能，南瓜籽中含有的維生素及油脂也能幫助毛孩皮膚、毛髮亮麗。吃南瓜的優點這麼多，重視寵物健康的飼主一定要趕快收在飲食口袋清單裡！

▲義大利寵物營養專家法米納N&D天然南瓜無穀系列，提供毛孩絕佳的適口性和營養價值。 圖／法米納提供

這樣吃南瓜！毛孩營養更均衡雖然南瓜對健康有很多好處，但毛孩平日飲食還是要注重營養均衡。南瓜怎麼吃？一餐該吃多少量的南瓜？在選購含南瓜成份的飼料時，記得挑選有完整標示成份、通過檢驗的優良品牌飼料，並聽從獸醫和營養專家的建議，給予毛孩適當餵食量。

義大利寵物營養專家法米納為貓、狗精心研發N&D天然南瓜無穀系列，是一款完全無穀，且富含豐富96%動物源蛋白質和南瓜等優質原料的寵物食品，富含可溶性纖維、長效維生素和天然抗氧化劑，並透過獨特技術確保食材新鮮，就像現做的一樣。不添加肉粉、不使用人工添加物，並添加藍莓、石榴等各式抗氧化蔬果，讓毛孩吃進去的每一口食物，都擁有絕佳的適口性和營養價值，全方位支持毛孩健康。

法米納成立超過半世紀，由專業獸醫團隊為不同特性的毛孩量身調配最適合的營養，屢屢受到國際知名寵物食品評論網站肯定，並榮獲DFA五星最高分評鑑，與眾不同的高品質，細心呵護毛孩的你一定要試試！

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