快訊

還原與新北市府交涉過程 恩恩爸失望：關鍵音檔不給帶走

路透：歐盟官員將與王美花會談 預計聚焦「這議題」

報廢賓士車廂驚見「男腐屍」 車廠老闆7小時後才報警

端午粽缺膳食纖維 營養師建議加藜麥入粽

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
每逢端午節民眾會吃下不少粽子。本報資料照片
每逢端午節民眾會吃下不少粽子。本報資料照片

端午期間民眾必定會吃下不少粽子，北部粽、南部粽或客家粽……樣式百百款，裏頭所包的餡料多為豬肉、香菇、蛋黃、蝦米、栗子、花生等耐炊煮食材，高檔一些則會加入干貝、鮑魚等等。若民眾近期多以粽子做為主食，恐怕膳食纖維攝取量會嚴重不足，內湖國泰診所營養師張斯蘭建議，不妨把藜麥加到粽內，增加全穀類、膳食纖維的攝取量，大魚大肉之餘營養攝取也更加均衡。

衛福部國建署公布的每日飲食指南中，建議國人每日的全穀攝取量，需占主食的三分之一。端午期間國人餐餐大魚大肉又多食粽子，難免全穀物攝取量不足。

張斯蘭表示，藜麥屬於全穀類的食物，對人體非常好，能夠降低身體發炎反應，同時在老鼠實驗中，顯示藜麥對腦袋年輕化上也有幫助。全穀物的食物也因為有豐富的植化素、維生素B群，因此在視力保健上也相當有助益。

因應端午佳節，張斯蘭推薦，民眾在包粽時，不妨將藜麥加入其中，一方面增加全穀物類的攝取，同時也能夠補足粽子內最缺乏的膳食纖維。張斯蘭表示，藜麥因含水量低、體積小，沒辦法糙米一樣吃得跟白米飯一樣多，因此建議不妨多食五穀米，並將藜麥加入其中。

不只主食可以加入藜麥，近來氣候升溫炎炎夏日中，張斯蘭也推薦，民眾在煮綠豆湯消暑時，便可將藜麥加入其中，如同燕麥、薏仁這些穀類的搭配方式，食用消暑涼品之餘也能夠補充豐富的營養素。

不過，張斯蘭也提醒，對腎功能不好的民眾，要特別注意藜麥中鉀離子、礦物質的攝取量，食用前記得先諮詢過營養師，避免過量攝取，若要補充膳食纖維則建議可以蔬菜類來替代。

衛福部表示，台灣氣候高溫潮濕，穀類從種植、收穫、貯存與運輸等階段，很容易因為溫、溼度管控不良，造成黴菌或真菌毒素孳生而污染食物。張斯蘭也說，藜麥屬於是穀類，在潮濕環境中，易產生紅麴毒素等等，建議放在陰涼處存放，一次不要購買太多，吃多少、買多少即可。

藜麥含有豐富的營養價值，民眾可多多食用。（圖／衛福部提供）
藜麥含有豐富的營養價值，民眾可多多食用。（圖／衛福部提供）

藜麥 粽子 衛福部

延伸閱讀

北部粽、南部粽、客家粿粽、鹼粽、豆沙粽...「粽」合比一比 營養師帶你認識5種常見粽子

迎端午吃粽嗑斷牙 牙醫：千萬別做這動作

染疫輕症吃軟不吃硬 營養師建議飲食穩定、營養均衡

嘉市沉睡大白熊換端午應景口罩 還掛2顆大粽子

相關新聞

端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

明天起就是為期3天的端午連假，公路總局提醒，6月3日至6月4日淡水清水巖祖師遶境，鄰近的台2線、台2乙線；福隆沙雕季鄰近...

保護合歡山暗空公園 停車3分鐘未熄燈罰1千

合歡山2019年成為台灣首座國際暗空公園，清境地區居民商家達成提早關燈默契，南投縣府也訂出「南投縣合歡山暗空公園管理自治...

新北、宜蘭留意大雷雨 12縣市慎防大雨

中央氣象局今天表示，午後對流發展旺盛，針對新北、宜蘭發布大雷雨訊息，宜蘭並有豪雨發生的機會，新北、桃園等12縣市防大雨

民間團體發起「愛心快篩連線」 送快篩給有需要民眾

台灣在這波本土疫情爆發後，鑑於市面上快篩一度短缺，政府於上個月開放民眾可於今年6月30日前，自海外輸入個人自用快篩試劑每...

端午連假中南部雨量增 週涼雨降溫

氣象局說，端午連假注意午後雷陣雨，中南部4、5日上半天易有較大雨勢；6日起鋒面接近、在台灣南北徘徊，不排除影響整週，7、...

每天兩杯半糖紅茶 45歲男健檢檢出糖尿病前期

一名45歲男性因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上兩杯半糖紅茶，加上飲食習慣不均衡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。