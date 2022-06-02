端午粽缺膳食纖維 營養師建議加藜麥入粽

端午期間民眾必定會吃下不少粽子，北部粽、南部粽或客家粽……樣式百百款，裏頭所包的餡料多為豬肉、香菇、蛋黃、蝦米、栗子、花生等耐炊煮食材，高檔一些則會加入干貝、鮑魚等等。若民眾近期多以粽子做為主食，恐怕膳食纖維攝取量會嚴重不足，內湖國泰診所營養師張斯蘭建議，不妨把藜麥加到粽內，增加全穀類、膳食纖維的攝取量，大魚大肉之餘營養攝取也更加均衡。

據衛福部國建署公布的每日飲食指南中，建議國人每日的全穀攝取量，需占主食的三分之一。端午期間國人餐餐大魚大肉又多食粽子，難免全穀物攝取量不足。

張斯蘭表示，藜麥屬於全穀類的食物，對人體非常好，能夠降低身體發炎反應，同時在老鼠實驗中，顯示藜麥對腦袋年輕化上也有幫助。全穀物的食物也因為有豐富的植化素、維生素B群，因此在視力保健上也相當有助益。

因應端午佳節，張斯蘭推薦，民眾在包粽時，不妨將藜麥加入其中，一方面增加全穀物類的攝取，同時也能夠補足粽子內最缺乏的膳食纖維。張斯蘭表示，藜麥因含水量低、體積小，沒辦法糙米一樣吃得跟白米飯一樣多，因此建議不妨多食五穀米，並將藜麥加入其中。

不只主食可以加入藜麥，近來氣候升溫炎炎夏日中，張斯蘭也推薦，民眾在煮綠豆湯消暑時，便可將藜麥加入其中，如同燕麥、薏仁這些穀類的搭配方式，食用消暑涼品之餘也能夠補充豐富的營養素。

不過，張斯蘭也提醒，對腎功能不好的民眾，要特別注意藜麥中鉀離子、礦物質的攝取量，食用前記得先諮詢過營養師，避免過量攝取，若要補充膳食纖維則建議可以蔬菜類來替代。