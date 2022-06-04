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小心有詐！四大常見詐騙手法網路聲量公布

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
小心有詐！四大常見詐騙手法網路聲量公布。 圖片來源/unsplash
小心有詐！四大常見詐騙手法網路聲量公布。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「詐騙手法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大詐騙手法有哪些。

詐騙事件層出不窮，雖有結合時事的話術詐騙稿，但手法萬變不離其宗。一旦發現類似的詐騙場景，或有任何疑慮都應先多方查證再行動。

詐騙猖獗，網路衍生的誆騙手法要注意！

隨著網際網路發展，不少詐騙集團也利用網路資源進行誆騙，如在近期多受網友熱烈討論的詐騙事件中，「假投資」及「假交友」兩項手法便為詐騙集團先以簡訊或通訊社交軟體取得與被害人的聯繫關係，再進一步以假資訊或感情攻勢騙取被害人錢財，引起許多網友表示「真的別亂加好友」、「建議找正規的虛擬交易所啦」、「短期投資獲利太高就要注意了」等；又如前陣子就有詐騙集團誆稱自己是俄烏戰火的當地人員，騙取民眾由愛而起的匯款援助，可見詐騙話術與時更迭，民眾得小心謹慎。

熱議詐騙手法TOP4網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
熱議詐騙手法TOP4網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，隨著網購愈趨流行，一些不肖賣家利用「低於市價」的產品行情誘使民眾下訂，再寄出不符訂單內容或空無一物的包裹，讓不少受害網友直呼「想網購撿便宜錯了嗎」，引發其他網友紛紛提醒「價格低於市價那麼多就是有問題了」、「價差那麼大，十之八九是假貨」等。

詐騙花招防不慎防，民眾收到可疑資訊時，除了可與身旁親朋好友討論，也可撥打165反詐騙專線請求協助，交易匯款前務必多方確認，勿聽信不明資訊管道，避免受騙上當。

觀看原文→https://bit.ly/38ZHa9F

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

詐騙集團 網購

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