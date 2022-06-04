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居家廚房必備！微波爐方便又好用

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
居家廚房必備！微波爐方便又好用。 圖片來源/unsplash
居家廚房必備！微波爐方便又好用。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「微波爐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大微波爐品牌網路聲量排行，以及近三個月內網友熱議的五大微波爐選購考量有哪些。

微波爐是許多家庭的必備家電之一，除了操作使用簡單，又可快速加熱食材，因此是許多人忙碌之餘，加熱餐點的好幫手，然而市面上微波爐百百種，到底哪些品牌最受熱議，民眾選購時又最在意哪些考量呢？

微波加熱愈來愈智慧！租屋套房網推「聲寶」小而美

TOP6微波爐品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP6微波爐品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的微波爐品牌，可發現「Panasonic 國際牌」、「LG 樂金」、「SHARP 夏普」等國際品牌，因品質穩固且售後維修完善，而受到民眾喜愛，其中國際牌所推出的「智慧控溫」功能更是深受許多網友熱議，因而居網路聲量榜首，像是有人就分享「PANASONIC變頻型有智慧控溫功能，熱菜難度變很低，可以減少加熱食物變乾巴巴的現象…」，讓許多人紛紛附和表示「對～之前買給媽媽用，真的很實用！」等，可見除了利用微波爐將食物加熱，民眾對於微波加熱後的食物料理口感也多有討論。

另方面，本土品牌「SAMPO 聲寶」則因價格實惠，是不少租屋在外的網友會請益購入的品牌選擇，其中聲寶因近期推出多款小公升數的微波爐，而深受小資族、學生族等網友討論，像是有民眾就請益「20L的微波爐推薦哪台？想在套房放一台」，其中許多人紛紛表示「聲寶的！便宜又耐用」、「蠻推聲寶，之前買了一台好看便宜又用了好幾年」。

加熱解凍「功能」好實用，但「價格」成考量

TOP5微波爐選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP5微波爐選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察微波爐在近三個月內的熱議選購考量，可發現民眾最在意微波爐的「功能方便」，像是有網友就請益「微波爐跟水波爐怎麼選？」，許多人就回應「看你功能需求吧，微波爐就是方便加熱、解凍；水波爐功能多但操作比較複雜」，也有網友補充「如果是要買給長輩的，還是買微波爐就好，操作單純方便」，表示考量長輩族群的話，微波爐功能方便且操作簡單；另外近來也有許多微波爐搭載手機遠端APP操控及WIFI連線等功能，讓許多民眾直呼「真的太方便！控溫不用一直待在旁邊顧著」。

此外，因各型微波爐搭載功能不同，許多人也同樣在意微波爐的「價格」，如有民眾就請益「微波爐到底買多貴的好」，引發熱議，不少網友都表示「看你功能需求到哪吧，只是要熱菜，買便宜的就好啊，如果需要解凍或是控溫這些智慧功能，就直上貴的」，認為民眾還是需要依照自身需求選購；另外，微波爐的「外觀」同樣也是許多人的重要考量之一，有網友就請益「美型微波爐推哪台？」，其中許多人推薦「聲寶的美型微波爐！之前被網紅燒到，用了好幾年也沒問題」，但也有民眾表示「還是看家裡整體裝潢決定造型、顏色吧」。

你也有使用微波爐的習慣嗎？若是家中還沒有微波爐，不妨參照上述熱門品牌及選購考量，添購一台微波爐，讓生活更加便利！

觀看原文→https://bit.ly/3NJRnWy

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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