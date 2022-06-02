民間團體發起「愛心快篩連線」 送快篩給有需要民眾

台灣在這波本土疫情爆發後，鑑於市面上快篩一度短缺，政府於上個月開放民眾可於今年6月30日前，自海外輸入個人自用快篩試劑每人不超過100劑。多個民間社團因此發起組建「愛心快篩連線」，聲稱將協助媒合愛心快篩捐贈，按當前政策將海外愛心快篩，寄送給有需要的民眾每人100劑快篩試劑。

隨著疫情持續蔓延，民眾對快篩的需求也在增加，但目前市面上快篩試劑單劑約新台幣180元，對部分民眾仍是一筆額外的負擔。

政府繼日前宣布提供0到6歲幼兒每人5劑、照顧型機構住民及工作人員每人3劑、弱勢民眾每人5劑公費快篩試劑，以減輕脆弱族群的經濟負擔後，今天再宣布擴大發放給遊民、獨居老人每人5劑。但對於工作、生活上必須經常快篩的民眾來說，公費快篩試劑數量仍嫌不足。

為此，十多個民間團體聯合發起「愛心快篩連線」，並於2日下午前往衛福部疾病管制署前召開記者會，除宣布這項愛心快篩捐贈活動外，並向指揮中心提出擴大公費快篩供應範圍和數量、全面控管調降市面快篩價格等五大訴求。

勞動人權協會執行長王娟萍表示，政府編列了巨額防疫預算，但人民仍經常面臨防疫物資不足的問題，早前缺口罩、缺疫苗，現在則是缺快篩。她質疑，政府究竟都將預算花到哪裡去了？

王娟萍說，「既然政府無能，人民只能自救」。現在海外善心人士願意捐贈快篩劑，由多個民間團體發起「愛心快篩連線」，按現行政策到6月底前，每人可進口100劑快篩，大家攜手互助、共度難關。

新移民勞動權益促進會副會長吳春花表示，她是名清潔工，日常工作除了口罩也非常需要快篩試劑。有時候一點點不舒服，就會擔心自己是不是確診了，但現在快篩劑的價格，很多清潔工都負擔不起。

出席下午這場記者會的計程車司機孫中礪也說，他每天要接觸數十位乘客，如果每天出車前能快篩一次，對他、對乘客都是保障，但目前的快篩價位，計程車司機很難負擔每天快篩一次。

夏潮聯合會秘書長林聲洲稱，餐飲、售貨、量販、運輸等服務業，每天必須接觸較多不特定的消費者，會有較高的快篩需求。但台灣現在服務業大量採派遣、約聘、臨時人員，公司很容易逃避對員工的責任，這群人也很容易成為當前政策忽略的群體，會非常需要「愛心快篩」。

中華青年發展聯合會理事長王正指出，當前台灣在快篩供應上存在五大問題，包括公費快篩供應太少、市面快篩價格太高、政府卡關快篩捐贈批量進口、個人自用進口快篩期限只到6月底、快篩進口授權清單太少。因此，「愛心快篩連線」也向疫情指揮中心提出擴大公費快篩供應範圍和數量等五大訴求。

根據主辦單位提供的資料，有意申請「愛心快篩」的民眾，可登錄網址：https://reurl.cc/anMAzQ。由於寄送快篩需向海關報批，因此申請者必須填寫個人姓名、身分證字號、手機號碼、地址、LINE ID等個資。對此，主辦單位強調，個資絕不會外流或遭濫用。

對於這次「愛心快篩」預計捐贈的數量，王娟萍說，目前沒有數量上的限制，但有時間上的限制，亦即必須在6月30日之前完成。

至於此次「愛心快篩」捐贈者主要是哪些人及經費來源？主辦單位僅稱，是由多位「善心人士」支持。試劑來自海外，不一定都是中國大陸，且會遵循衛生福利部食藥署、財政部關務署的相關規定。