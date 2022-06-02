端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車

明天起就是為期3天的端午連假，公路總局提醒，6月3日至6月4日淡水清水巖祖師遶境，鄰近的台2線、台2乙線；福隆沙雕季鄰近的台2線；6月2日至6月3日新竹縣龍舟賽鄰近的台15線等路段恐較壅塞，前往參加相關活動請遵循場交通管制措施及人員指引，並建議搭乘大眾運輸往返，以避開車潮。

為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局規劃於重點路段實施交通疏導措施。台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制21噸以上大貨車通行及大客車優先行駛措施，南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於6月4~5日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

公路總局說，截至昨日東西部國道客運預售票總計售出3萬679張，僅佔可售張數17.9%，其中西部國道客運售出2萬8,399張，佔可售張數21.9%，東部國道客運售出2,280張，佔可售張數5.5%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用。

公路總局也說，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。