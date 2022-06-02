端午連假將至 公路總局提醒3活動路段易塞車
明天起就是為期3天的端午連假，公路總局提醒，6月3日至6月4日淡水清水巖祖師遶境，鄰近的台2線、台2乙線；福隆沙雕季鄰近的台2線；6月2日至6月3日新竹縣龍舟賽鄰近的台15線等路段恐較壅塞，前往參加相關活動請遵循場交通管制措施及人員指引，並建議搭乘大眾運輸往返，以避開車潮。
為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局規劃於重點路段實施交通疏導措施。台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制21噸以上大貨車通行及大客車優先行駛措施，南迴公路瓶頸路段則實施車道漸變措施，以維車流順暢；台61線西濱快速公路針對鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃平交路口封閉措施，並配合高速公路局於6月4~5日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。
公路總局說，截至昨日東西部國道客運預售票總計售出3萬679張，僅佔可售張數17.9%，其中西部國道客運售出2萬8,399張，佔可售張數21.9%，東部國道客運售出2,280張，佔可售張數5.5%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用。
公路總局也說，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。
針對前往東部區域之民眾，公路總局推出東部優惠專案，提供往來東部之民眾更多元運具選擇。持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。
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