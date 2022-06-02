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保護合歡山暗空公園 停車3分鐘未熄燈罰1千

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山海拔超過三千公尺空氣乾淨，絕佳的賞星環境，成為國內首座國際暗空公園。圖／南投縣政府提供
合歡山海拔超過三千公尺空氣乾淨，絕佳的賞星環境，成為國內首座國際暗空公園。圖／南投縣政府提供

合歡山2019年成為台灣首座國際暗空公園，清境地區居民商家達成提早關燈默契，南投縣府也訂出「南投縣合歡山暗空公園管理自治條例」，要求車輛停妥三分鐘後應關閉對外光源，否則開罰1000元，送議會審議、交通部核定後便可實施，保護珍貴的暗空環境。

合歡山海拔三千多公尺，是觀賞星空、銀河的絕佳場所，南投縣政府、太魯閣國家公園訂定「合歡山國際暗空公園燈具照明管理辦法」，落實燈光「暗天不暗地」。南投縣政府也進一步管制車輛燈光和遊客行為，守護得來不易的暗空環境。

南投風景區管理所長張昭貴說，合歡山遊客相當多，冬天雪季、夏季觀星季都吸引許多遊客，但車輛卻未熄燈產生光害，暗空公園變成亮空公園。為此，南投縣觀光處在制訂合歡山暗空公園管理自治條例共8條，界定暗空公園範圍為台14甲線22.1公里處鳶峰停車場以下2公里至台14甲線27.5公里處，以道路中心向兩側延伸500公尺。

第5條則明訂車輛在暗空公園停妥後3分鐘內，應關閉對外所有光源，使用可攜式照明初點亮時之光通量限500流明以下、色溫3000K以下、照射角度不得高於光源水平線；指星筆限教學目的，並應使用30毫瓦以下之低功率類型。違反上述規定處1000元以下罰鍰，並得按次處罰

第6條則規範禁止園區內露營、野炊、營火、搭設棚帳、製造噪音及任意停車、設立攤位、操作空拍機、流動兜售或從事展演活動等行為，違者將移請各事業主管機關依法裁處。

南投風景區管理所長張昭貴說，暗空公園包含鳶峰以下到松雪樓之間，但昆陽到松雪樓為太魯閣國家公園管轄，因此這次自治條例未納入回歸國家公園法，但會請太管處和南投林管處一起合作，依照暗空精神規範人車，維護珍貴的星空資源。

合歡山海拔三千多公尺、空氣乾淨澄澈，加上營造減光環境，入夜滿天星斗映入眼前。圖／南投縣政府提供
合歡山海拔三千多公尺、空氣乾淨澄澈，加上營造減光環境，入夜滿天星斗映入眼前。圖／南投縣政府提供

暗空公園 南投 太魯閣國家公園 合歡山

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