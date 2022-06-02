移民署端午節辦課程 新住民姐妹分享手作烏克麗麗心得

明天端午節，移民署北區事務大隊台北市服務站今天特別舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請來自緬甸的新住民姐妹梁珠珠，分享來台成長經驗，同時粱還露了一首製作烏克麗麗的工藝巧手，正如同手作粽子吃在嘴裡的幸福，手作樂器帶給她無法言喻的幸福好聲音。

來台20年的梁珠珠，20多年前參加海外聯合招生，23歲來台就讀僑大先修班2年畢業後，進入師範大學就讀科技運用與人力資源發展學系，當時全班同學只有她是僑生身份，與同學相處很有壓力。

梁珠珠笑說，因為課業上需要團體報告，逼著她去面對、成長，幸運的是師大的同學常傳遞溫暖，除了耐心教導她發音外，更引導她上台報告增加口述能力，如今中文完全沒有外國口音，更是交到一群好友知己。

梁珠珠在台灣還學會製作樂器烏克麗麗。她說，從木板開始切割、打磨、拋光等等，最後再請音樂老師幫忙調音，純手工的烏克麗麗要耗費三個工作天才能完成，但手作帶來的快樂是無法言喻的。

今天課程學員們也手作粽子造型的虎年香包，並在香包中加入艾草，象徵著疫情升溫的仲夏也要記得安定自己、安定心神。