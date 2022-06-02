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超商賣場購買4大類商品可獲500綠點 再抽1萬元購物金

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署表示111年6月5日起至6月15日，推出總獎項價值超過千萬綠點的「生日慶雙響禮」。圖／環保署提供
環保署表示111年6月5日起至6月15日，推出總獎項價值超過千萬綠點的「生日慶雙響禮」。圖／環保署提供

6月5日是「世界環境日」，環保署順應今年世界環境日主題「只有一個地球，呼籲民眾透過改變消費行為來愛護地球環境，並趁勢加碼推出綠色消費贈點活動，到超商、大賣場等合作通路選購四大類綠點商品，可加贈500率點並獲得100萬抽點的抽獎資格。

環保署表示，111年6月5日起至6月15日，推出總獎項價值超過千萬綠點的「生日慶雙響禮」，只要在活動期間到全家便利商店、萊爾富、大潤發、愛買、東森購物、環保生活家等環保集點合作通路，選購指定四大類（食用品、家用清潔、日用產品、辦公文具用品）綠點商品，除了既有的產品點數獎勵，同類商品加碼再贈500綠點。

若購足上述指定四大類綠點商品，還可加碼再獲得「100萬綠點」（價值1萬元購物金）抽獎資格。環保署提醒，搭配周末會員日點數10倍送活動，還能享多重綠點回饋。

「環保集點X世界環境日X綠寶生日慶」活動詳情可到（ https://lihi1.com/0y9ha/epanews ）查閱，可追蹤並查看環保集點FB粉絲專頁（ https://www.facebook.com/Greensetpoint ），或撥打環保集點客服專線（02）2651-9502洽詢。

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