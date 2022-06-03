懶人包／準備放風啦！這國要隔離、那國挑疫苗 亞洲旅遊勝地入境規定一次看

端午節最讓人期待的事情之一，就是可以享用美味的粽子大餐，不管是南部粽、北部粽，還是鹼粽湖州粽，各種不同的粽子都有其支持者。然而若是吃了太多粽子，卻也容易有腸胃不舒服、脹氣等等狀況。這時做點腹部體操幫助消化，刺激腸胃蠕動，就能解緩腸胃不適。

2022-06-03 09:08